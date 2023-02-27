İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

SSK'lılarda ayrıca ilk sigorta oldukları tarihten bu yana kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması gerekiyor. Burada prim günün kaç gün olacağı işe girilen yani ilk sigorta olunun tarihe göre belirlenecek. Bunun için kadınlar ve erkekler için iki ayrı tablo da hazırlandı.