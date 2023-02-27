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Haberler Galeri İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 14:36

İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

Milyonlarca EYT'li için Meclis'te yasal düzenleme görüşülecek. Yasanın çıkmasının ardından başvuru başlayacak. Peki EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte emeklilik şartları…

FARUK ERDEM
İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

Türkiye asrın felaketi sonrasında deprem bölgesindeki yaraları sarmaya çalışıyor. Bir yandan barınma ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan da vatandaşların normal hayatlarına dönmesi yolunda gerek devlet gerekse STK'lar el birliği ile tedbirler alıyor. Deprem sonrasında çalışmalarına ara verilen TBMM Genel Kurulu da 28 Şubat saat 15'de yeniden toplanacak. TBMM'de görüşülecek yasal düzenlemelerin başında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili taslak ile yapılandırma kanunu geliyor.

İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

KAÇ GÜN PRİM GEREKİYOR

EYT yasa taslağı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş ve 4 madde olarak kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilmişti. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlamış tüm vatandaşlar bağlı bulundukları kurumun prim şartını tamamlamaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Buna göre Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları erkeklerde 9 bin gün kadınlarda ise 7200 gün prim şartını tamamlayanlar yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

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İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

SSK'lılarda ise kadın ve erkeklerde işe girdikleri tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartını tamamlamaları halinde yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

SSK'lılarda ayrıca ilk sigorta oldukları tarihten bu yana kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması gerekiyor. Burada prim günün kaç gün olacağı işe girilen yani ilk sigorta olunun tarihe göre belirlenecek. Bunun için kadınlar ve erkekler için iki ayrı tablo da hazırlandı.

İşte EYT’linin emeklilik formülü: 3,5 yıl kuralına dikkat! Başvurular nasıl olacak?

Primini tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaş hemen emekli olabilecek. Primi eksik olanlar ise tamamladıkları zaman yine yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek. Bu şekilde yaklaşık 5 milyon vatandaşın emekli olması bekleniyor. SSK'lıların tamamlamaları gereken prim şartları ise şöyle belirleniyor:

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