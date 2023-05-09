İşte KGF’ye başvuruda son durum! EYT’liler için dev finansman

Emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak şekilde sağlanan finansman desteği KOBİ'lere 13.3 milyon lira, bunun dışındaki işletmelere 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor. Bu kredinin emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatı olarak ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.



