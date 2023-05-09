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Haberler Galeri İşte KGF'ye başvuruda son durum! EYT'liler için dev finansman
Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 06:57

İşte KGF'ye başvuruda son durum! EYT'liler için dev finansman

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlananların kıdem yükünü hafifletmek için işverene verilen Hazine garantili düşük faizli kredi desteğine 5 bin 500 adet başvuru geldi. Kullanılan kredi tutarı 7.5 milyon lira, kefalet tutarı da 5.5 milyon lira oldu. Kıdem tazminatı kredisine başvuruların düşük olması emekli olanların çalışmaya devam ederek kıdemini içerde tutmasından kaynaklandı.

HAZAL ATEŞ
İşte KGF’ye başvuruda son durum! EYT’liler için dev finansman

EYT kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları 24 Mart'ta başladı. KGF tarafından devreye alınan paketle çalışanlarına emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklı finansman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

İşte KGF’ye başvuruda son durum! EYT’liler için dev finansman

Sağlanacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak belirlendi. Hazine destekli pakete başvurular kamu ve özel bankalara yapılıyor.

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İşte KGF’ye başvuruda son durum! EYT’liler için dev finansman

Emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak şekilde sağlanan finansman desteği KOBİ'lere 13.3 milyon lira, bunun dışındaki işletmelere 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor. Bu kredinin emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatı olarak ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

İşte KGF’ye başvuruda son durum! EYT’liler için dev finansman

ÇALIŞANLARIN HESABINA YATIYOR

Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, diğer firmalar için yüzde 70 uygulanırken, azami 6 ay ödemesiz dönem dâhil 36 ya vadeyle kullandırılıyor. Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan uygulanıyor.

İşte KGF’ye başvuruda son durum! EYT’liler için dev finansman

Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Bu çalışan sayısını aşan kredi kullanımı için ise faiz, kar payı oranı banka tarafından belirleniyor.

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