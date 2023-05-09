Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
06:57
İşte KGF'ye başvuruda son durum! EYT'liler için dev finansman
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlananların kıdem yükünü hafifletmek için işverene verilen Hazine garantili düşük faizli kredi desteğine 5 bin 500 adet başvuru geldi. Kullanılan kredi tutarı 7.5 milyon lira, kefalet tutarı da 5.5 milyon lira oldu. Kıdem tazminatı kredisine başvuruların düşük olması emekli olanların çalışmaya devam ederek kıdemini içerde tutmasından kaynaklandı.