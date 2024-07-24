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Haberler Galeri Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak
Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:27

Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak, bölgesel ticaretin kalkınmasına da katkı sağlayacak Kalkınma Yolu Projesi için çalışmalar hızlanıyor. Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalayan Türkiye, BAE, Katar ve Irak'ın bakanlar konseyinin önümüzdeki ay toplanacağı öğrenildi. Toplantıya, İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkiye projenin işletmesinden tren setlerine kadar her aşamada olmak için çaba gösterecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi için taraflar çalışmalarına hız verdi. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Projesi Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.

Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

MEKANİZMA İLK TOPLANTISINI YAPACAK

Kalkınma Yolu Projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında yaptığı Irak ziyaretinde Türkiye, Irak, BAE ve Katar olarak 4 ülkenin ilgili bakanlarınca Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu belge ile ilgili Türkiye-Katar-Irak-BAE Bakanlıkları arasında dörtlü Bakanlar Konseyi mekanizması oluşturuldu. Mekanizma, Ağustos ayında ilk toplantısını yapacak. Toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

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Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

TÜRKİYE HER AŞAMADA OLMAK İSTİYOR

Konsey, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm aşamalarında katılımcıların iş birliği ile ilgili konularını görüşüp onaylayacak. Projenin mevcut fotoğrafının değerlendirileceği toplantıda Türkiye, projenin işletmesinden tren setlerine kadar her aşamada olmak için çaba gösterecek. Kalkınma Yolu Projesinin önümüzdeki sene başlamasının planlandığı öğrenildi.

Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

AZERBAYCAN VE İRAN ANLAŞTI

Öte yandan edinilen bilgilere göre Londra'dan Pekin'e yeni bir ticaret yolu olması planlanan Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile İran anlaştı. 61 kilometrelik bir hat İran'dan geçecek. Koridor, oluşturacağı ticaret hacmi ve getireceği ucuz maliyet avantajlarıyla bölgedeki tüm ülkelerin yanı sıra dünya ekonomisine de önemli katkı sağlayacak.

Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

GEÇTİĞİMİZ AY DEMİR YOLU PLANI TAMAMLANDI

Avrupa ile Basra Körfezi'ni bağlamada yeni koridor olacak Kalkınma Yolu için Türkiye sahada diplomatik temaslarını sürdürürken, projenin altyapısına ilişkin çalışmalar da bir bir tamamlanıyor. Mardin-Ovaköy, Gaziantep-Çobanbey ile Gaziantep-Şanlıurfa arasında kurulacak demir yolu hatlarına ilişkin proje çalışmaları sona erdi. Buna göre, çeşitli bölgelerde 6 bin 880 kilometre daha demir yolu yapılması için güzergahlar da hazırlandı.

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