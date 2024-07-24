Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:27
Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak
Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak, bölgesel ticaretin kalkınmasına da katkı sağlayacak Kalkınma Yolu Projesi için çalışmalar hızlanıyor. Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalayan Türkiye, BAE, Katar ve Irak'ın bakanlar konseyinin önümüzdeki ay toplanacağı öğrenildi. Toplantıya, İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkiye projenin işletmesinden tren setlerine kadar her aşamada olmak için çaba gösterecek.