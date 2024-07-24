Kalkınma Yolu’nda çalışmalar hız kazandı! 4 ülke bakanları İstanbul’da toplanacak

GEÇTİĞİMİZ AY DEMİR YOLU PLANI TAMAMLANDI

Avrupa ile Basra Körfezi'ni bağlamada yeni koridor olacak Kalkınma Yolu için Türkiye sahada diplomatik temaslarını sürdürürken, projenin altyapısına ilişkin çalışmalar da bir bir tamamlanıyor. Mardin-Ovaköy, Gaziantep-Çobanbey ile Gaziantep-Şanlıurfa arasında kurulacak demir yolu hatlarına ilişkin proje çalışmaları sona erdi. Buna göre, çeşitli bölgelerde 6 bin 880 kilometre daha demir yolu yapılması için güzergahlar da hazırlandı.