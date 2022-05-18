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Haberler Galeri Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:20

Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için geçtiğimiz hafta verilmişti. Yapılan açıklamada 1. El satın almalar için 10 yıla kadar vade seçeneğiyle kampanya oluşturulacağı kaydedilirken bu noktada ise "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlıklarla yapılan istişareler sonucunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Peki, 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek ve başvuru şartları nelerdir? İşte konut kredisi ile ilgili detaylar...

Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve detayları bugün de gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine sonrası verilen müjde sonrası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamalara göre düşük faizli krediyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bütçe ayrıldı. İşte 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar, kredi kampanyasının başvuru şartları ve detayları...

Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SON DAKİKA HABERLERİ | KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

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Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: KAR 400 BİN TL'Yİ BULACAK

Vatandaşların en çok merak ettiği, '0.89 ve 0.99 konut kredisi kampanyaları cebe nasıl yansıyacak' sorusu yanıt buldu. İşte çekilecek krediye göre kalem kalem aylık ve toplam geri ödeme miktarlarıyla beraber yeni hesaplar...

Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kampanyasız olarak bir kamu bankasından konut kredisi çeken bir vatandaş yüzde 1,36 aylık faizle konut sahibi oluyordu. Çekilen kredi miktarı örneğin; 200 bin TL ve vadesi 120 ay ise konut kredisinin ödenen ilk taksidi 3 bin 390 TL ve toplam geri ödemesi 406 bin 800 TL oluyordu.

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