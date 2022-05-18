Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:20

Kamu bankaları konut kredisi için düğmeye bastı! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için geçtiğimiz hafta verilmişti. Yapılan açıklamada 1. El satın almalar için 10 yıla kadar vade seçeneğiyle kampanya oluşturulacağı kaydedilirken bu noktada ise "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlıklarla yapılan istişareler sonucunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Peki, 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek ve başvuru şartları nelerdir? İşte konut kredisi ile ilgili detaylar...