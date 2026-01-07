Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kapalıçarşı'da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor
Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 06:57

Kapalıçarşı'da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör İstanbul Kapalıçarşı'ya yapılan kara para operasyonu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Güngör bugünkü yazısında; "Kapalıçarşı'da matruşka bebekler gibi iç içe geçmiş kara para yapısı mevcut. Tepede döviz büroları ve foreks platformları var. Paralar, vergi cenneti Bahama, Malta ve Panama'da kurulu şirketlere gönderiliyor. Meraklanmayın temizlik yeni başladı." ifadelerini kullandı.

Dilek GÜNGÖR
  • ABONE OL
Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Hani Ruslar'ın meşhur iç içe geçmiş matruşka bebekleri vardır ya… Yasa dışı bahis-uyuşturucu- kara para operasyonlarını ona benzetiyorum. Her kutu açıldığında hem yeni bilgiler ve isimler hem de iç içe geçmiş yapı ortaya çıkıyor.

Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Duymuşsunuzdur…
Dün sabah Kapalıçarşı'daki kara para çarkına beşinci operasyon yapıldı. İlki 4 Şubat'taydı. Sonra nisan, haziran ve kasımda yeni operasyonlar oldu. Dün de 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu. 19 ilde eş zamanlı operasyonlarla 71 kişi yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Peki 'karanlık çarşı'da olup biten ne?
Bunu anlamak için önce sistemin nasıl döndüğüne bakmak gerekiyor. Burada kara para suç örgütü hem nitelikli dolandırıcılık yapıyor hem sanal kumarla insanları mağdur ediyor hem suç gelirleri döviz büroları üzerinden paravan şirketler aracılığıyla muhasebeleştirilip kripto paraya çevrilerek vergi cenneti adalara aktarılıyor.
Çarkın başında Kapalıçarşı'da faaliyet yürüten Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ve Angun Döviz var. Balanfx, Amorfx, Mobilfx adlı foreks platformları üzerinden de dolandırıcılık yapılıyor.

Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Hatta HGS, vergi daireleri, kontör yükleme gibi yasal siteler kopyalanıp, örgüt vatandaşın kredi kartı ödemelerini paravan şirketlere ait POS'lara yönlendiriyor. Suç gelirleri bu ismini saydığım döviz bürolarında yasal sisteme sokuluyor. Buradan kripto platformlar aracılığıyla kripto varlığa dönüştürülüp bazı kilit isimlerin hesaplarına aktarılıyor. Onlar da hesaplarında toplanan paraları Bahama, Malta, Panama gibi vergi cennetlerinde kurulu şirketlere transfer ediyor.

Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Bazı isimler kim mi?
Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan en önemlileri… Bunların bir kısmı firari…
Serhan Mark Kohen'i bilirsiniz. Politem Plastik'in kurucularından… Almanya'da Kohenkel GMBH ve Seral GMBH adıyla iki şirketi var. 2014'te Politem'de sermaye azaltımına gidip, ortağından ayrılıp, 2023'te işleri Maryo Kaan Kohen'e devrediyor. Kendisi de kripto işlerine dalıyor. Kripto bot'larla arbitraj gelirlerinden paraya para demiyor. (2021'de Kohen'in kripto işlerini yazmıştım) MASAK raporlarında geçen Nebil Serkan Zubari İngiltere-Polonya-İsviçre hattında kendine bir finans cenneti oluşturmuş. JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.I0 UK, Digicorp, Financial House gibi birçok şirketin kurucusu.

Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Hatta deştikçe yasa dışı bahis faaliyetlerinden ve pos tefeciliğinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek dahil edilmesine aracılık eden, en son el konulan Ozan Elektronik'in Londra şirketiyle de bağlantısı var. The Kingdom Bank adlı kuruluş üzerinden de kripto varlıkları transfer ediyor.

Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Dominika'da kurulu banka kripto alım-satım işlemleri, forex işlemleri ve offshore bankacılığı yapıyor. Osman Güneş Çizmeci de enteresan bir irim. Bahis sitesi Poligon Entertainment'in sahibi… Adına Paradise Belgeleri'nde rastlamak mümkün… Bir de Malta'da kurulu Maldo Limited şirketi var. Onun bünyesinde de yasa dışı bahis sistemine ödemelerin yapılmasını sağlayan Maldopay ödeme sistemi bulunuyor.
Düşünsenize, Türkiye'den yasadışı bahis yoluyla yurt dışına kaçırılan milyarlarca dolar böyle bir ağdan geçiyor.

Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Peki bu işler bilinmiyor muydu, şimdi neden her gün operasyon oluyor?
Esasında Papara ve Payfix soruşturmaları milat oldu. Oradan mesele yasadışı bahise, kara paraya, uyuşturucuya sıçradı. Anlayacağınız, kazağın ipliğinin ucu bulundu. Yavaş yavaş hepsi sökülüyor. Meraklanmayın, temizlik yeni başladı!