Kapalıçarşı'da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor
Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 06:57
SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör İstanbul Kapalıçarşı'ya yapılan kara para operasyonu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Güngör bugünkü yazısında; "Kapalıçarşı'da matruşka bebekler gibi iç içe geçmiş kara para yapısı mevcut. Tepede döviz büroları ve foreks platformları var. Paralar, vergi cenneti Bahama, Malta ve Panama'da kurulu şirketlere gönderiliyor. Meraklanmayın temizlik yeni başladı." ifadelerini kullandı.