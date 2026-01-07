Kapalıçarşı’da Matruşka operasyonu! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor

Peki 'karanlık çarşı'da olup biten ne?

Bunu anlamak için önce sistemin nasıl döndüğüne bakmak gerekiyor. Burada kara para suç örgütü hem nitelikli dolandırıcılık yapıyor hem sanal kumarla insanları mağdur ediyor hem suç gelirleri döviz büroları üzerinden paravan şirketler aracılığıyla muhasebeleştirilip kripto paraya çevrilerek vergi cenneti adalara aktarılıyor.

Çarkın başında Kapalıçarşı'da faaliyet yürüten Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ve Angun Döviz var. Balanfx, Amorfx, Mobilfx adlı foreks platformları üzerinden de dolandırıcılık yapılıyor.



