Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı

TÜM ZAMANLARIN REKOR DÜZEYİNE ULAŞTI

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan yurda giriş için Kapıkule'yi kullananlar yoğun araç trafiğine neden oldu.