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Kapısı'nda rekor kırıldı

'nin batıya açılan kapısı olan Kapısı'ndan dün Türkiye'ye gelen 37 bin 138 yolcu ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Giriş Tarihi: 18.07.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 11:51
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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı

TÜM ZAMANLARIN REKOR DÜZEYİNE ULAŞTI

Kapısı'ndan 'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan yurda giriş için Kapıkule'yi kullananlar yoğun araç trafiğine neden oldu.

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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin takviyeli ve yoğun çalışmaları sonucunda, yolcu giriş işlemleri sıkıntısız tamamlandı.

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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı

24 SAAT İÇİNDE...

24 saat içinde ndan 37 bin 138 kişi geçiş yaptı ve bir rekora imza atıldı.

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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı

İki yıl önce 24 saat içinde Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 10 Temmuz 2016 tarihinde en yüksek düzeye ulaşmış, 36 bin 965 kişi olarak tespit edilen yolcu giriş sayısı o dönem rekor olarak kaydedilmişti.

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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı

Dünkü yolcu girişi bu rekoru egale etmiş oldu. Geçişlerin yoğun olmasında Avrupa'da okulların tatil olması etkili oldu.

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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı
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Kapısı'nda rekor kırıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rekor kırıldı
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