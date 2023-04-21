Giriş Tarihi: 21.04.2023 18:53
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
19:17
Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli enerji ve maden politikasında 'atılamaz' denilen adımları atarak doğalgaz rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Başkan Erdoğan, Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesini de duyurdu. Türkiye'nin doğalgazı devreye almak için gösterdiği pro-aktif çaba ve tarihi adımlar ise diğer ülkeler ile kıyaslandığında rakamlara net bir şekilde yansıdı. Dünyada, keşfedilen bir doğalgazın kullanılabilir hale getirilme süresi ortalama 6-7 yıl iken, Türkiye sadece 32 ayda doğalgazı devreye aldı.