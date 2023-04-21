Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler
Giriş Tarihi: 21.04.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 19:17

Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli enerji ve maden politikasında 'atılamaz' denilen adımları atarak doğalgaz rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Başkan Erdoğan, Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesini de duyurdu. Türkiye'nin doğalgazı devreye almak için gösterdiği pro-aktif çaba ve tarihi adımlar ise diğer ülkeler ile kıyaslandığında rakamlara net bir şekilde yansıdı. Dünyada, keşfedilen bir doğalgazın kullanılabilir hale getirilme süresi ortalama 6-7 yıl iken, Türkiye sadece 32 ayda doğalgazı devreye aldı.

Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda peş peşe yapılan hamleler, enerjide bağımsızlığa giden yolun kapılarını Türkiye'ye ardına kadar açtı. 2013'te alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi ile sismik araştırmaya yönelen Türkiye, asıl büyük sıçramayı 2017'den itibaren yaptı.

Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

Bu yolun köşe taşlarından biri, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan milli enerji ve maden politikası oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

"BU GURUR MİLLETİMİZİN TAMAMINA AİTTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla üç yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir" dedi.

Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESi

Başkan Erdoğan, törende konutlarda ücretsiz doğalgaz kullanımına ilişkin müjdeleri de açıkladı:

"Türkiye'nin imkanlarını kullanma sözümüzü de unutmuyoruz. Sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Her bir hanenin doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

Önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine tüm dargelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun.

SON DAKİKA