Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

Bakan Karaismailoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla havalimanına gelen vatandaşlarla görüştü, burada engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Rize Valisi Kemal Çeber, incelemeleri sonrası Bakan Karaismailoğlu'na "Erişebilirlik Belgesi"ni takdim etti.
"TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"
Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ülkenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete açacaklarını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, hava yolu ulaşımının mesafeleri kısaltmak, turizmi, ticareti canlandırmakla kalmadığını, kültürel birlikteliği, alışverişi ve halklar arası iletişimi de mümkün kıldığını belirterek, "Farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kuruyor. O nedenle dünyamızın hem sosyal hem de ekonomik refahı stratejik önem taşıyor." dedi.