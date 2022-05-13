Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarla son 20 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini anımsatan Karaismailoğlu, "Türk sivil havacılığı, gerçekleştirdiğimiz uygulama, politika ve düzenlemelerle küresel bir güç haline geldi. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, sektör açısından bir milattır. 'Havayolu halkın yolu olacak. Her vatandaşımız uçağa binecek.' hedefiyle başlattığımız politika ve uygulamalarla sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde hava yolu sektörüne 147 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: