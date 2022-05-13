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Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:54

Karadeniz'in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor

Turizme ve ticarete büyük katkı sağlayacak Karadeniz'in incisi Rize-Artvin Havalimanı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış öncesi Havalimanı'nında incelemelerde bulundu. İşte dev projden merakla beklenen kareler...

Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

Türkiye'yi Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden birisi yapacak Rize-Artvin Havalimanı için beklenen gün geldi.

Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış öncesi hazırlıkları inceledi.

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Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

Bakan Karaismailoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla havalimanına gelen vatandaşlarla görüştü, burada engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, incelemeleri sonrası Bakan Karaismailoğlu'na "Erişebilirlik Belgesi"ni takdim etti.

"TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ülkenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete açacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, hava yolu ulaşımının mesafeleri kısaltmak, turizmi, ticareti canlandırmakla kalmadığını, kültürel birlikteliği, alışverişi ve halklar arası iletişimi de mümkün kıldığını belirterek, "Farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kuruyor. O nedenle dünyamızın hem sosyal hem de ekonomik refahı stratejik önem taşıyor." dedi.

Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarla son 20 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini anımsatan Karaismailoğlu, "Türk sivil havacılığı, gerçekleştirdiğimiz uygulama, politika ve düzenlemelerle küresel bir güç haline geldi. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, sektör açısından bir milattır. 'Havayolu halkın yolu olacak. Her vatandaşımız uçağa binecek.' hedefiyle başlattığımız politika ve uygulamalarla sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde hava yolu sektörüne 147 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Karadeniz’in incisi için beklenen gün geldi! Şehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

"Türkiye'yi baştanbaşa, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanlarımızı da tepeden tırnağa yeniledik. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 25 Mart'ta açtığımız yeni Tokat Havalimanı ile 57'ye yükselttik. Rize –Artvin Havalimanımız ile bu sayıyı 58'e yükseltiyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği."

Havalimanının tüm imalatlarının başarıyla tamamladığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

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