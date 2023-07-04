Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:42
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
06:45
Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH'ta
Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak.