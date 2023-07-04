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Haberler Galeri Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH'ta
Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:45

Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH'ta

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak.

HAZAL ATEŞ
Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH’ta

Kira anlaşmazlıklarında ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olacak. Dava süreci sonra başlayacak.

Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH’ta

Kira artışı konusunda arabulucuda uzlaşma sağlanmayıp dava açılması durumunda 5 yılı aşmayan sözleşmeler kapsamında üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek.

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Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH’ta

Kira artışına yüzde 25 sınırlaması 1 Temmuz itibariyle başlarken, milyonlarca kiracı ve ev sahibini arabuluculuk sistemi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH’ta

1-Kira sözleşmem iki yıllık olup süresi 15 Ağustos'ta doluyor, ev sahibim 3 ay içinde tahliye etmem için ihtarname gönderdi. Arabulucuya ben mi ev sahibim mi başvuracak?

Sözleşmeniz ister 1 ister 2 yıllık olsun. Kiranızı düzenli yatırmaya devam ettiğiniz sürece ev sahibinizin sizi 10 yıllık yasal süreden önce tahliye etmesi mümkün değil. Beş yılın sonunda da rayiç bedel üzerinden kira güncellemesi yapabilir.

Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH’ta

Arabulucuya kiracı da ev sahibi de başvurabilir. Kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davası, kiracı ve kiralayan (mal sahibi) arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açmayı düşünen kiracı da mal sahibi de arabuluculuğa başvurabilir.

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