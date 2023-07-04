Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren arabuluculuk sisteminin ayrıntıları SABAH’ta

1-Kira sözleşmem iki yıllık olup süresi 15 Ağustos'ta doluyor, ev sahibim 3 ay içinde tahliye etmem için ihtarname gönderdi. Arabulucuya ben mi ev sahibim mi başvuracak?



Sözleşmeniz ister 1 ister 2 yıllık olsun. Kiranızı düzenli yatırmaya devam ettiğiniz sürece ev sahibinizin sizi 10 yıllık yasal süreden önce tahliye etmesi mümkün değil. Beş yılın sonunda da rayiç bedel üzerinden kira güncellemesi yapabilir.



