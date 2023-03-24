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Haberler Galeri KOBİ'lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 14:08

KOBİ'lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

KOSGEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde ekonomik ve sosyal hayatın hızla normale dönmesi amacıyla sıfır faizli Acil Destek Kredisi Programı başlattı.

KOBİ’lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB'in uygulamaya aldığı program, 6 Şubat tarihli depremlerden hasar gören işletmelerin süratle faaliyetlerine dönebilmesini hedefliyor.

KOBİ’lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

PROGRAM YAKLAŞIK 30 BİN KOBİ'Yİ KAPSIYOR

Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor.

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KOBİ’lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

ÖDEME SÜRELERİ

Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek.

KOBİ’lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

PROGRAM SIFIR FAİZLİ OLARAK UYGULANACAK

Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak yani program sıfır faizli olarak uygulanacak.

KOBİ’lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

1,5 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI

KOBİ'lerin yeniden işlerine dönebilmeleri hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.

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