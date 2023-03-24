KOBİ’lere nefes aldıracak! Sıfır faizli acil destek kredisi devreye girdi

PROGRAM SIFIR FAİZLİ OLARAK UYGULANACAK

Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak yani program sıfır faizli olarak uygulanacak.