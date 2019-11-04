Konut alım-satımında yeni dönem başlıyor! Yeni değerleme sistemi ile...

Konut alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Yeni değerleme sistemi kademeli olarak yaşama geçirilecek. Kurulacak sistemle değer tespiti iki günde bitecek ve raporlar bir yıl geçerli olacak. Vergi paketinde de yer alan gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımında yeni dönem başlıyor. Tapu harcının gerçek devir bedeli üzerinden alınması için kademeli olarak yaşama geçirilecek değerleme sistemi, ilk etapta Ankara ve İstanbul'da iki ilçede uygulanacak. Yeni sistemle değer tespiti iki günde bitecek, raporlar bir yıl geçerli olacak. İşte yeni sistem ile ilgili bilinmesi gerekenler: GAYRİMENKULÜN DEĞER TESPİTİ NASIL YAPILACAK? Gayrimenkulün değeri Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yetkilendirilen şirket ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının hazırlayacağı raporla belirlenecek. Satmak isteyenler tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. HANGİ DEĞİŞKENLER DİKKATE ALINACAK? Değer tespiti yapacak şirketler SPK tarafından lisanslandırılıyor. Gayrimenkulün zemini, hastaneye ana caddeye mesafesi, cephesi, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi gibi 30'a yakı değişken dikkate alınacak. RAPORLAR SÜRELİ Mİ OLACAK, TESPİT SÜRECİ KAÇ GÜN SÜRECEK? Değer tespiti iki günde bitecek. Satıcı müşteriyi bulup getirdiği zaman satış için beklemeyecek. Bu uygulama 6 ay sonra başlayacak. Raporlar bir yıl geçerli olacak. VATANDAŞIN ORTAYA ÇIKAN DEĞERE İTİRAZ HAKKI VAR MI? Vatandaşların değerleme tutarına ikna olmaması durumunda iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor. Bu raporlardan ikisi ücrete tabi olacak, üçüncüsü ise ücretsiz verilecek. Raporlara yönelik yargı yolu da açık olacak. DEĞERLEME RAPORU İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Değerleme hizmeti bedeli bugün bankaların uyguladığı yaklaşık 600- 650 liranın altında olacak. Yeni sistemle bu ücretin 400-450 lira civarında olması öngörülüyor. YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Yeni düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Harç emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyor. Yeni düzenlemeyle gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değeriyle beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak.