Konut alım-satımında yeni dönem başlıyor! Yeni değerleme sistemi ile...

Vergi paketinde de yer alan gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımında yeni dönem başlıyor. Tapu harcının gerçek devir bedeli üzerinden alınması için kademeli olarak yaşama geçirilecek değerleme sistemi, ilk etapta Ankara ve İstanbul'da iki ilçede uygulanacak. Yeni sistemle değer tespiti iki günde bitecek, raporlar bir yıl geçerli olacak. İşte yeni sistem ile ilgili bilinmesi gerekenler: