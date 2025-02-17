KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Çetinkaya, taşıt kredileri hakkında da açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Taşıt kredilerinde de şöyle bir oranlarımız var; 400 bin liraya kadar bir kredi kullanırsanız bu aracın yüzde 70'ine kullanabiliyorsunuz, 48 ay vade yapabiliyorsunuz. 400 bin lira ile 800 bin lira arasında bir araç alıyorsanız yüzde 50'sine kredi kullanabiliyorsunuz ve yapabileceğiniz maksimum taksit 36 ay. Aldığınız taşıt 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasında ise bu taşıta kullanabileceğiniz maksimum kredi oranı yüzde 30 ve 24 ay vadelendirebilirsiniz"