Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:39
KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?
Konut kredisi faiz oranları ev almak ya da satmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Konut kredisi faizleri yüzde 2,75 yüzde 5,89 arasında değişiyor. Uygun faizli konut kredisi için hangi bankalara başvurmak gerekiyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, eski ve yeni faiz oranları arasındaki farktan meydana gelen karı açıkladı. İşte tüm detaylar...