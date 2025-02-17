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Haberler Galeri KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:39

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

Konut kredisi faiz oranları ev almak ya da satmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Konut kredisi faizleri yüzde 2,75 yüzde 5,89 arasında değişiyor. Uygun faizli konut kredisi için hangi bankalara başvurmak gerekiyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, eski ve yeni faiz oranları arasındaki farktan meydana gelen karı açıkladı. İşte tüm detaylar...

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gitmesiyle değişti. Uygun faizli konut kredisi için ev almak isteyenler bankaların yolunu tuttu. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, konut kredisi oranlarıda yaşanan değişiklikleri anlattı. İşte kredi çekmek isteyenleri ilgilendiren detaylar...

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI TÜKETİCİNİN RADARINDA

Merkez Bankası, ocak ayında yapılan toplantının ardından politika faizini 250 baz puan indiri yüzde 47,5'ten yüzde 45'e çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gitmesiyle konut ve taşıt kredileri tüketicinin radarına girdi. yüzde 2,75'ten başlayarak yüzde 5,89'a kadar yükselen konut kredileri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

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KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

TAKSİT TUTARLARI DEĞİŞTİ

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, ahaber ekranlarında konut kredileri için değerlemdirmelerde bulunarak şunları kaydetti: "Faiz indirimden önce konut kredisindeki kredi oranı yüzde 3.05'ken şu anda yüzde 2.79 konut kredisinde kullanılabiliyor. Şimdi burada eski orandan kullandığınız zaman 120 ay yani 10 yıl vadeli olarak hesapları söylüyorum ben şimdi size. 31 bin 952 lira taksit ödüyordunuz, şu anda 28 bin 960 lira taksit ödeyeceksiniz.

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

TOPLAM 287 BİN LİRA AZ ÖDEYECEKSİNİZ

Bu da aylık 2 bin 392 liraya tekabül ediyor. Yani sizin totalde farkınız 287 bin lira daha az ödemiş olacaksınız. Tabii ki bu faiz indirimleri düştükçe bu faiz oranları daha da aşağıya gelecek, ödemiş olduğunuz faizler de düşmüş olacak elbette.

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Aylık 2392 TL, toplamda 287 bin lira az ödeme: Uygun faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Çetinkaya, taşıt kredileri hakkında da açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Taşıt kredilerinde de şöyle bir oranlarımız var; 400 bin liraya kadar bir kredi kullanırsanız bu aracın yüzde 70'ine kullanabiliyorsunuz, 48 ay vade yapabiliyorsunuz. 400 bin lira ile 800 bin lira arasında bir araç alıyorsanız yüzde 50'sine kredi kullanabiliyorsunuz ve yapabileceğiniz maksimum taksit 36 ay. Aldığınız taşıt 800 bin ile 1 milyon 200 bin lira arasında ise bu taşıta kullanabileceğiniz maksimum kredi oranı yüzde 30 ve 24 ay vadelendirebilirsiniz"

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