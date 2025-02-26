Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
15:13
KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı
Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranları için bankaların tekliflerini araştırıyor. Konut kredi faizleri yüzde 2,74 ile yüzde 5,89 arasındaki oranlarda değişiyor. Kredi kullanarak konut ya da araç almak isteyenler Merkez Bankası'nın 6 Mart tarihinde açıklayacağı faiz kararını bekliyor. İşte bankaların uygun faizli konut kredisi oranları ve tüm detaylar...