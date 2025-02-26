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Haberler Galeri KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 15:13

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranları için bankaların tekliflerini araştırıyor. Konut kredi faizleri yüzde 2,74 ile yüzde 5,89 arasındaki oranlarda değişiyor. Kredi kullanarak konut ya da araç almak isteyenler Merkez Bankası'nın 6 Mart tarihinde açıklayacağı faiz kararını bekliyor. İşte bankaların uygun faizli konut kredisi oranları ve tüm detaylar...

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

Ev almak isteyenler uygun faizli konut kredisi için bankaların açıkladığı oranları takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı tüm yatırımcıların gündeminde yer alırken kredi faizleri düşüşe geçti. İşte konut kredisi faiz oranları hesaplama...

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

YATIRIMCININ GÖZÜ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak ayında yaptığı toplantıda faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, merakla beklenen yılın ilk faiz kararı ile politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e çekildi.

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KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları 14 Şubat 2025 tarihinde yüzde 40,03 olarak görülüyor. Faizler 31 Mayıs 2024 tarihinde 44,98 oranına kadar ulaşmıştı. Merkez Bankası'nın son toplantıda faizleri yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesi konut kredilerine de yansıdı.

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

İşte banka banka 1 milyon liranın geri ödeme takvimi

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: %2,88
Aylık taksit: 29.786,99 TL
Toplam ödeme: 3.606.293 TL

KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

AKBANK

Faiz oranı: %2,85
Aylık taksit: 29.512,73 TL
Toplam ödeme: 3.569.287 TL

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