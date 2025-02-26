KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! Konut kredisi faiz oranları belli oldu: Aylık taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka ödeme planı

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları 14 Şubat 2025 tarihinde yüzde 40,03 olarak görülüyor. Faizler 31 Mayıs 2024 tarihinde 44,98 oranına kadar ulaşmıştı. Merkez Bankası'nın son toplantıda faizleri yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesi konut kredilerine de yansıdı.