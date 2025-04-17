Köy evlerini gören hayran kalıyor! Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı: Geceleri dahi iş makinelerinin seslerinin geliyordu...

"'DEVLETİMİZE DUA EDİYORUM"

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan hak sahibi Aynur Bozoluk, yeni evine kavuşma heyecanını paylaştı. Bozoluk, "Temellerimiz atıldı, hemen ev yapımına başlandı. Devletimizin büyük olduğunu yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu. Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Kepçe ve kamyon sesleri geliyordu. Devletimize dua ediyorum. Çok zor günler yaşadım; şükrümüz, sevincimiz bu ev oldu. Konteynerlere de şükrettik, çadıra da şükrettik ama evde olmak bir başka. Büyük bir mucize, devletin bu hale getirmesi. Çünkü 11 ilde olmuş. Daha önceleri hani 1 il de oluyordu vatandaş da koşuyordu, devlet de koşuyordu ama devlet ne yapsın 11 ile koştu. Yalnız bırakmadı, o büyük bir velinimettir" dedi.

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