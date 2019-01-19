Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

Bu faiz oranları şu anda piyasada uygulanan tüketici faiz oranlarının yarısından bile az olduğu için tüketici her halde kazançlı çıkıyor Kart borcunu bu yapılandırmayla ödemeyen bir tüketici gecikmeye düşerse bu kez yüzde 2.75'lik faizle muhatap oluyor.