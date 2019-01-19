Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç
Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç
Kredi kartı borç yapılandırması kampanyasını bankaların peş peşe açıklamasının ardından, vatandaşların da bu konuya ilgisi bir hayli artmış durumda. Ziraat Bankası'nın kredi kartı borç yapılandırması kapsamında yüzde 1.10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç sadece 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek olan rakam ise 7 bin lira tutarını geçecekti. Bu uygulama sayesinde vatandaş hem ekstra borç yükünden, hem de borcundan kurtulmuş olacak. İşte kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili son bilgiler...