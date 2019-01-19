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  • Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

borç yapılandırması kampanyasını bankaların peş peşe açıklamasının ardından, vatandaşların da bu konuya ilgisi bir hayli artmış durumda. 'nın kredi kartı borç yapılandırması kapsamında yüzde 1.10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç sadece 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek olan rakam ise 7 bin lira tutarını geçecekti. Bu uygulama sayesinde vatandaş hem ekstra borç yükünden, hem de borcundan kurtulmuş olacak. İşte kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili son bilgiler...

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Giriş Tarihi: 19.01.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 10:56
Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

borçluları için getirilen yeni fırsat düşük faizlerle tüketicinin kazanmasını sağlıyor. kart borçlarını yapılandırırken 24 aya kadar vade de yüzde 1.10 , 60 aya kadar vadede ise yüzde 1.20 oranında faiz uyguluyor.

Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

Bu faiz oranları şu anda piyasada uygulanan tüketici faiz oranlarının yarısından bile az olduğu için tüketici her halde kazançlı çıkıyor Kart borcunu bu yapılandırmayla ödemeyen bir tüketici gecikmeye düşerse bu kez yüzde 2.75'lik faizle muhatap oluyor.

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Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

Yapılandırma faizlerinin iki katından fazla olan bu faiz oranıyla borç ödenemez noktalara taşınıyor ve daha sonra da haciz aşamasına geçiliyor.

Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

Burada hem mahkeme masrafları hem vekalet ücretleri hem de temerrüt faiziyle küçücük borç büyük bir meblağ haline geliyor.

Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

NASIL ÖDENECEK

Bankaya gelir belgenizle gittiğinizde yetkililer sizin diğer bankalara olan borcunuzu çıkartıyorlar.

Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

Bir ödeme planı sunuluyor ve yüzde 1.10-1.20 oranlarındaki faizlerle kredi açılıyor. Bu kredi diğer bankalara aktarılarak sizin borcunuz kapatılıyor.

Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili önemli haber! 5 bin lira borca 2 bin lira kazanç

Borç kapatılırken kredi kartınızda kapatılıyor ve sorunlu karttan kurtulmanız sağlanıyor.

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