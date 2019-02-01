Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması
Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın açıkladığı düşük faizli kredi kartı borç yapılandırması kampanyası vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmış ve önemli gündem maddelerinden biri olmuştu. On binlerce vatandaş kredi kartı yapılandırması uygulamasına başvururken, birçok vatandaş da yapılandırma ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki Kart borçluları için bir nefes niteliğinde olan kampanya neleri kapsıyor? Bu yapılandırmadan kimler yararlanabilir? İşte 10 soruda Halkbank'ın yapılandırması ile ilgili 10 soru - 10 cevap...
Giriş Tarihi: 01.02.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 17:57