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  • Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

, ve 'ın açıkladığı düşük faizli borç yapılandırması kampanyası vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmış ve önemli gündem maddelerinden biri olmuştu. On binlerce vatandaş kredi kartı yapılandırması uygulamasına başvururken, birçok vatandaş da yapılandırma ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki Kart borçluları için bir nefes niteliğinde olan kampanya neleri kapsıyor? Bu yapılandırmadan kimler yararlanabilir? İşte 10 soruda Halkbank'ın yapılandırması ile ilgili 10 soru - 10 cevap...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 17:57
Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

borçları aylık yüzde 1.1'den başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek. Bankada kredi kartı olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018'e kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında. Kampanya için son başvuru tarihi ise belirlenmedi.

Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

1 - Hangi borçlar kredi kapsamında?

Bankada olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018 tarihine kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında.

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Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

2 - Banka müşterisi olma şartı var mı?

Bankada bireysel sahipleri Halk Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

3 - Başka bankadaki kredi kartı borcu için de kredi kullanılabiliyor mu?

Bankanın bireysel sahipleri, hem bankadaki hem de diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını yapılandırmak için Halk Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

4 - Hangi tarihler arasında başvuru yapılabilecek?

Bankadaki ve diğer bankalardaki kart borçlarını yapılandırmak isteyen müşteriler 22 Ocak 2019'dan itibaren başvuru yapabiliyor. Kampanya için son başvuru tarihi belirlenmedi.

Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

5 - Dosya masrafı, sigorta gibi masraflar var mı?

Halk Destek Kredisi'nin yüzde 0.5 (Binde 5) oranında tahsis ücreti olacak. Hayat sigortası yaptırmayı kabul eden müşteriler krediden yararlanabilecek.

Kredi kartı borç yapılanması ile ilgili son haber! 10 soru - 10 cevap ile kredi kartı yapılandırması

6 - Başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

Maaşını bankadan almayan müşteriler için gelir belgesi talep ediliyor.

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