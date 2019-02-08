Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması
Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank geçtiğimiz ayda düşük faizli ve uygun ödeme koşulları ile kredi kartı borç yapılandırması kampanyasını uygulamaya koydu. Borç sahibi kişiler tarafından olumlu karşılanan ve büyük ilgi gören kampanyaya birçok vatandaş da katılmak ve borçlarını ödemek istiyor. Kredi kartı borçluları için önemli olan bu yapılandırma neleri içine alıyor? Kampanyaya nasıl katılınıyor? Yapılandırmanın detayları neler? İşte Halkbank'ın kredi kartı yapılandırması ile ilgili 10 soruda tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 16:04