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  • Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

, , geçtiğimiz ayda düşük faizli ve uygun ödeme koşulları ile borç yapılandırması kampanyasını uygulamaya koydu. Borç sahibi kişiler tarafından olumlu karşılanan ve büyük ilgi gören kampanyaya birçok vatandaş da katılmak ve borçlarını ödemek istiyor. Kredi kartı borçluları için önemli olan bu yapılandırma neleri içine alıyor? Kampanyaya nasıl katılınıyor? Yapılandırmanın detayları neler? İşte Halkbank'ın kredi kartı yapılandırması ile ilgili 10 soruda tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 16:04
Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

borçları için müjde geçtiğimiz aylarda bankaların peş peşe kampanyalarını açıklaması ile gelmişti. Kampanya ile borçlar aylık yüzde 1.1'den başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek. Bankada kredi kartı olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018'e kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında. Kampanya için son başvuru tarihi ise belirlenmedi.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

1 - Hangi borçlar kredi kapsamında?

Bankada olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018 tarihine kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında.

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Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

2 - Banka müşterisi olma şartı var mı?

Bankada bireysel sahipleri Halk Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

3 - Başka bankadaki kredi kartı borcu için de kredi kullanılabiliyor mu?

Bankanın bireysel sahipleri, hem bankadaki hem de diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını yapılandırmak için Halk Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

4 - Hangi tarihler arasında başvuru yapılabilecek?

Bankadaki ve diğer bankalardaki kart borçlarını yapılandırmak isteyen müşteriler 22 Ocak 2019'dan itibaren başvuru yapabiliyor. Kampanya için son başvuru tarihi belirlenmedi.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

5 - Dosya masrafı, sigorta gibi masraflar var mı?

Halk Destek Kredisi'nin yüzde 0.5 (Binde 5) oranında tahsis ücreti olacak. Hayat sigortası yaptırmayı kabul eden müşteriler krediden yararlanabilecek.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

6 - Başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

Maaşını bankadan almayan müşteriler için gelir belgesi talep ediliyor.

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