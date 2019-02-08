Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılıyor? 10 soru ile kredi kartı borç yapılandırması

Kredi kartı borçları için müjde geçtiğimiz aylarda bankaların peş peşe kampanyalarını açıklaması ile gelmişti. Kampanya ile borçlar aylık yüzde 1.1'den başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek. Bankada kredi kartı olan müşterilerin bankadaki ve diğer bankalardaki 31 Ocak 2018'e kadar olan kredi kartı borçları Halk Destek Kredisi kapsamında. Kampanya için son başvuru tarihi ise belirlenmedi.