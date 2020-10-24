KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 KYK kredi borcu yapılandırması ne zaman yapılacak, detayları neler?

KYK borç yapılandırması ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. SGK borçlarından KYK kredi borcuna kadar çeşitli borçlarının yapılandırılmasını içeren düzenleme TBMM'de kabul edildi. Durum böyle olunca da, hali hazırda KYK kredi borcu olan kişiler konuya yönelik bilgi edinmeye başladı.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vergi yapılandırma süreci ile öğrenim kredisi, SGK gecikme cezaları, Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zammı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları yeniden değerlendirilerek 18 eşit taksite bölünecek. Vergi yapılandırması toplam 500 milyar liralık bir borcu kapsayacak.

İşte, KYK kredi borcu yapılandırmasının detayları;