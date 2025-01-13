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Haberler Galeri Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:47

Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

Teknolojinin gelişmesi ve yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasıyla Dünya Ekonomik Forumu en gözde meslek listesini yeniden değiştirdi. Rapora göre, gençler yapay zeka ve yazılım gibi alanlara ilgi gösteriyor. En çok ihtiyaç duyulan meslekler listesine doktorluk ve genetik mühendisliği giremezken listenin ilk sıralarında inşaat ustalığı ve teknik operatörlük yer aldı. 150 bin liralık maaşla kule vinç operatörü bulunamaması ise şaşırttı.

Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

Teknolojinin gelişmesiye gençlerin meslek tercihleri de değişti. Yapay zeka ve yazılım gibi alanlar meslek tercihlerinde ön plana çıkarken Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan rapor tüm ezberleri bozdu. Doktorluk gibi popüler meslekler en çok aranan listenine giremedi. En çok ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları arasında yer alan çiftçilik, inşaat ustalığı, teknik operatörlük dikkat çekti.

Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

TARIM İŞÇİSİ BULMAK ZOR

ATV haberde yer alan habere göre, "Tarım işçisi bulmak zor mu?" sorusu yönetilen tarım işçisi Kadir Çağlayan "Zor" cevabını verdi. Tarım işçisinin maaşıyla ilgili konuşan Çağlayan maaşların 45-50 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Kadir Çağlayan yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü çiftçiliği eşiyle beraber yapmak zorunda. Çünkü işçi bulamıyor, 8 dönümlük bu tarlayı bir eşi bir de kendisi işliyor. "İşçi neden bulunamıyor" şeklinde yöneltilen soruya Çağlayan "Çalışmıyorlar zor geliyor toprak" yanıtını verdi.

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Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

GELECEĞİN MESLEĞİ

İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu ise çalıştığı sektördeki yetişmiş eleman sıkıntısını şu sözlerle ifade etti: Şu anda sektörün tamamında bu işçi sıkıntısı var, personel bulunamıyor. Kalifiye personel yok. Sadece iş makinalarında değil, inşaatta da aynı şey geçerli.

Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

Dumanoğlu ise maaşlarla ilgili "50 - 60 bin TL, yani 200 bin liraya kadar çıktığı oluyor aylık kazancı" dedi. Dumanoğlu'nun ailesi yaklaşık 45 yıldır bu işi yapıyor. Yani inşaatlara, şantiyelere iş makinaları kiralıyor. Onun da geleceğe dair ilginç bir tespiti var. Dumanoğlu "Yapılaşma, işte büyük projeler, bunlar devam ettiği sürece bu iş makinalarına ihtiyaç hasıl olacak. Geleceğin mesleklerinden birisi" ifadelerini kullandı.

Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

Dünya Ekonomik Forumu'nun en çok aranan meslek listesine doktorluk ve mühendislik gibi popüler meslek giremedi. Listenin ilk sıralarında çiftçilik, kamyon sürücülüğü ve inşaat çalışanları yer aldı.

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