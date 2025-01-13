Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti

Dumanoğlu ise maaşlarla ilgili "50 - 60 bin TL, yani 200 bin liraya kadar çıktığı oluyor aylık kazancı" dedi. Dumanoğlu'nun ailesi yaklaşık 45 yıldır bu işi yapıyor. Yani inşaatlara, şantiyelere iş makinaları kiralıyor. Onun da geleceğe dair ilginç bir tespiti var. Dumanoğlu "Yapılaşma, işte büyük projeler, bunlar devam ettiği sürece bu iş makinalarına ihtiyaç hasıl olacak. Geleceğin mesleklerinden birisi" ifadelerini kullandı.