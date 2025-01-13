Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
13:47
Maaş 150 bin lira çalışan yok! Zengin olmak isteyen dikkat: En popüler meslekler listesi değişti
Teknolojinin gelişmesi ve yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasıyla Dünya Ekonomik Forumu en gözde meslek listesini yeniden değiştirdi. Rapora göre, gençler yapay zeka ve yazılım gibi alanlara ilgi gösteriyor. En çok ihtiyaç duyulan meslekler listesine doktorluk ve genetik mühendisliği giremezken listenin ilk sıralarında inşaat ustalığı ve teknik operatörlük yer aldı. 150 bin liralık maaşla kule vinç operatörü bulunamaması ise şaşırttı.