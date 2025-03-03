MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında kira artış bedeli yüzde 56,35 olarak açıklanmıştı. TÜİK, verilerine göre, şubat ayında on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.