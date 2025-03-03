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Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:15

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama

Mart ayı kira artış oranı milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde. Mart ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanların beklediği enflasyon oranı açıklandı. Kiralara uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından kira artış oranları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Peki, Mart 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte örnek hesaplama...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama

Mart ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belli oldu. Kira zam sınırı yüzde 25 sınırının kaldırılmasının ardından 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Mart 2025 kira artış oranı ne kadar oldu?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında kira artış bedeli yüzde 56,35 olarak açıklanmıştı. TÜİK, verilerine göre, şubat ayında on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

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MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor. Şubat ayında kira zam oranları %53,83 oranına göre hesaplanacak.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama

2025 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: 53,83
Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 10.766
Ocak 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 30.766