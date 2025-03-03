Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
10:15
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! Yeni zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama
Mart ayı kira artış oranı milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde. Mart ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanların beklediği enflasyon oranı açıklandı. Kiralara uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından kira artış oranları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Peki, Mart 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte örnek hesaplama...