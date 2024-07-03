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Haberler Galeri MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi geldi: Toplam 4,97 TL! 3 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:52

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi geldi: Toplam 4,97 TL! 3 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, TÜİK'in Yİ-ÜFE verisini açıklaması sonrası arttı. GİB, akaryakıt fiyatları için ÖTV tutarının 6 aylık Yİ-ÜFE oranında artırıldığını duyurdu. Peki zam sonrası LPG, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi geldi: Toplam 4,97 TL! 3 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla benzin ve mazot fiyatı için yılda 2 kez yapılan ÖTV zammı tutarı belli oldu. Zam sonrası yükselen LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi geldi: Toplam 4,97 TL! 3 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN GİB GÜNCELLEMESİ

Mazot ve benzin fiyatı için 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlenen ÖTV tutarları, bugün TÜİK'in açıkladığı verilerle belli oldu. GİB, mazot ve benzin fiyatı için yapılan ÖTV zammı tutarını açıkladı. Buna göre benzin fiyatı için 1,84 lira, motorin fiyatları için 1,72 lira, LPG fiyatı için de 1,41 lira ÖTV artışı yapıldı.

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MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi geldi: Toplam 4,97 TL! 3 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GİB YENİ TUTARLARI AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. Söz konusu ürünlerdeki ÖTV tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere artırıldığı anımsatıldı.

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.

Güncelleme öncesinde sigaralarda 1 pakette 33,3 lira, biralarda 7,78 lira, şaraplarda 38,24 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 10,63 lira, benzinde 9,45 lira, motorinde 8,86 lira, LPG'de 7,26 lira ÖTV uygulandığına yer verilen açıklamada, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: ÖTV güncellemesi geldi: Toplam 4,97 TL! 3 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Mazot fiyatı: 44,6 TL
Benzin fiyatı: 44,7 TL

ANKARA

Mazot fiyatı: 45,63 TL
Benzin fiyatı: 45,7 TL

İZMİR

Mazot fiyatı: 46,03 TL
Benzin fiyatı: 46,05 TL

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