Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:39
MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...
Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 2.859 personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar arasında; memur, zabıta, itfaiye eri, uzman yardımcısı, müfettiş, işçi, sağlık personeli, büro personeli gibi çok sayıda kadrolar bulunuyor. İçerisinde Ticaret Bakanlığı, YTÜ, SSB, YÖK ve çok sayıda belediyelerin yer aldığı onlarca kurum personel alımı yapacak kamu kurumları arasında yer alıyor.