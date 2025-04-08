MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya personel alımı devam ediyor. Yeni eklenen kamu ilanları ile birlikte kamuya 2.859 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olmak isteyenleri sevindiren kamu personel ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 55 kurum ilanlarını duyurdu. Peki hangi kurum bünyesine personel alımı yapacak? Memur alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru tarihleri ne? İşte kamu personel alımı ile ilgili merak edilen detaylar...