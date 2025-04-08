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Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:39

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 2.859 personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar arasında; memur, zabıta, itfaiye eri, uzman yardımcısı, müfettiş, işçi, sağlık personeli, büro personeli gibi çok sayıda kadrolar bulunuyor. İçerisinde Ticaret Bakanlığı, YTÜ, SSB, YÖK ve çok sayıda belediyelerin yer aldığı onlarca kurum personel alımı yapacak kamu kurumları arasında yer alıyor.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya personel alımı devam ediyor. Yeni eklenen kamu ilanları ile birlikte kamuya 2.859 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olmak isteyenleri sevindiren kamu personel ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 55 kurum ilanlarını duyurdu. Peki hangi kurum bünyesine personel alımı yapacak? Memur alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru tarihleri ne? İşte kamu personel alımı ile ilgili merak edilen detaylar...

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Karabük Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; büro personel, teknisyen ve destek personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 16 Nisan tarihinde sona erecek.

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MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; büro personeli, diyetisyen, psikolog, tekniker, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 17 Nisan tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

SSB 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 proje bazlı sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 18 Nisan tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya binlerce personel alımı yapılacak! 55 kurum açıkladı: İşte 2.859 personel alımı için detaylar...

SURUÇ BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.

Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.