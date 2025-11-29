Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap
Giriş Tarihi: 29.11.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:21

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

Kamuda çalışan milyonlarca memura yapılacak zammın belli olması için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisiyle zam oranı daha da netleşecek. Enflasyon oranı için 32 ekonomistin tahmini değişti. Memur ve memur emeklisi için zam oranı hesaplaması da yeniden yapıldı. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni zam tablosu...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

Memur ve memur emeklisi içi geri sayım hızla sürüyor. Yeni memur maaş hesabı için TÜİK'ten sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması kaldı. TÜİK tarafından 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı TÜFE istatistikleriyle memur ve memur emeklisine yapılacak zam için 5. oran da belli olmuş olacak.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişen TÜFE beklentilerinin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da yeniden hesaplandı.

Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Piyasalarda enflasyon beklentileri neler? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

BEKLENTİLER TCMB'NİN TAHMİNİYLE ÖRTÜŞTÜ

Ekonomistlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51'lik enflasyon tahmini, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileriyle örtüştü. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltmişti.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak.

Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,37 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı yüzde 18,07 olacak.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,69

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni zam tablosuna göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 947 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26 bin 910 TL'ye yükselecek.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ ZAM TABLOSU

İşte ekonomistlerin 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...

MEMUR MAAŞLARI
UNVANLAR DERECE 2025 OCAK MEMUR ZAMMI (%18,7)
ŞUBE MÜDÜRÜ
(Üniversite Mezunu)		 1/4 76.659,00 90.994,23
MEMUR
Üniversite Mezunu		 9/1 52.617,00 62.456,38
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 67.766,00 80.438,24
ÖĞRETMEN 1/4 61.146,00 72.580,30
BAŞKOMİSER 3/1 74.490,00 88.419,63
POLİS MEMURU 8/1 68.084,00 80.815,71
UZMAN DOKTOR 1/4 126.119,00 149.703,25
HEMŞİRE
(Üniversite Mezunu)		 5/1 61.759,00 73.307,93
MÜHENDİS 1/4 78.200,00 92.823,40
TEKNİSYEN
(Lise Mezunu)		 11/1 54.547,00 64.747,29
PROFESÖR 1/4 111.348,00 132.170,08
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 73.792,00 87.591,10
VAİZ 1/4 63.916,00 75.868,29
AVUKAT 1/4 73.515,00 87.262,31
Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.
Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak.

Memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 7,66 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı yüzde 19,5 olacak.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

Yıl sonu enflasyon hesaplamalarına göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 351 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 091 TL'ye yükselecek.

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

EKONOMİSTLERİN YIL SONU TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ ZAM TABLOSU

İşte ekonomistlerin 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...

Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap
MEMUR MAAŞLARI
UNVANLAR DERECE 2025 OCAK MEMUR ZAMMI (%19,5)
ŞUBE MÜDÜRÜ
(Üniversite Mezunu)		 1/4 76.659,00 91.607,51
MEMUR
Üniversite Mezunu		 9/1 52.617,00 62.877,32
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 67.766,00 80.980,37
ÖĞRETMEN 1/4 61.146,00 73.069,47
BAŞKOMİSER 3/1 74.490,00 89.015,55
POLİS MEMURU 8/1 68.084,00 81.360,38
UZMAN DOKTOR 1/4 126.119,00 150.712,21
HEMŞİRE
(Üniversite Mezunu)		 5/1 61.759,00 73.802,01
MÜHENDİS 1/4 78.200,00 93.449,00
TEKNİSYEN
(Lise Mezunu)		 11/1 54.547,00 65.183,67
PROFESÖR 1/4 111.348,00 133.060,86
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 73.792,00 88.181,44
VAİZ 1/4 63.916,00 76.379,62
AVUKAT 1/4 73.515,00 87.850,43
Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.