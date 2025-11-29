Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ ZAM TABLOSU
İşte ekonomistlerin 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...
|MEMUR MAAŞLARI
|UNVANLAR
|DERECE
|2025 OCAK
|MEMUR ZAMMI (%18,7)
|ŞUBE MÜDÜRÜ
(Üniversite Mezunu)
|1/4
|76.659,00
|90.994,23
|MEMUR
Üniversite Mezunu
|9/1
|52.617,00
|62.456,38
|UZMAN ÖĞRETMEN
|1/4
|67.766,00
|80.438,24
|ÖĞRETMEN
|1/4
|61.146,00
|72.580,30
|BAŞKOMİSER
|3/1
|74.490,00
|88.419,63
|POLİS MEMURU
|8/1
|68.084,00
|80.815,71
|UZMAN DOKTOR
|1/4
|126.119,00
|149.703,25
|HEMŞİRE
(Üniversite Mezunu)
|5/1
|61.759,00
|73.307,93
|MÜHENDİS
|1/4
|78.200,00
|92.823,40
|TEKNİSYEN
(Lise Mezunu)
|11/1
|54.547,00
|64.747,29
|PROFESÖR
|1/4
|111.348,00
|132.170,08
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|7/1
|73.792,00
|87.591,10
|VAİZ
|1/4
|63.916,00
|75.868,29
|AVUKAT
|1/4
|73.515,00
|87.262,31
|Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.
