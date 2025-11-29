Memur maaşı zammı 2026! Ekonomistlerin tahmini değişti... İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni hesap

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişen TÜFE beklentilerinin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da yeniden hesaplandı.

Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Piyasalarda enflasyon beklentileri neler? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...