MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:19
Memur maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Yılın ilk dini bayramına sayılı günler kalırken memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise 14 Nisan'a kadar devam edecek. Memur maaşı ödemeleri ise her ayın 15'inde yapılıyor. Kamu kurumu çalışanları Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...