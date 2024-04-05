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Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:19

MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Yılın ilk dini bayramına sayılı günler kalırken memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise 14 Nisan'a kadar devam edecek. Memur maaşı ödemeleri ise her ayın 15'inde yapılıyor. Kamu kurumu çalışanları Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken memurlar Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 gün olacak. Normal şartlarda kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Yani memur maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı tatili sonrasına denk geliyor. Bu nedenle "Memur maaşları erken ödenecek mi, 10 Nisan'dan önce yatar mı?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Peki; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek?

MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olacak.

Normal şartlarda memur maaşları, her ayın 15'inde ödeniyor. Maaşların yatırıldığı dönemde bayram tatilinin olması ise kafaları karıştırıyor.

Bu sebeple memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, ERKEN ÖDENİR Mİ?

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.

Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek.

MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

BAKANLIK'TAN MAAŞ ÖDEMESİ DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan/2024 Ayı Maaş/Ücretlerinin Zamanında Ödenmesine ilişkin duyuru yayımladı.

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

MEMUR MAAŞI ödeme günleri 2024: Nisan memur maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi ödenir mi?

Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

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