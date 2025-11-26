MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI 2026: Zam oranı için 5. ipucu yolda! İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni tablo

5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU
İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...
|MEMUR MAAŞLARI
|UNVANLAR
|DERECE
|2025 OCAK
|MEMUR ZAMMI (%18,4)
|ŞUBE MÜDÜRÜ
(Üniversite Mezunu)
|1/4
|76.659,00
|90.764,26
|MEMUR
Üniversite Mezunu
|9/1
|52.617,00
|62.298,53
|UZMAN ÖĞRETMEN
|1/4
|67.766,00
|80.234,94
|ÖĞRETMEN
|1/4
|61.146,00
|72.396,86
|BAŞKOMİSER
|3/1
|74.490,00
|88.196,16
|POLİS MEMURU
|8/1
|68.084,00
|80.611,46
|UZMAN DOKTOR
|1/4
|126.119,00
|149.324,90
|HEMŞİRE
(Üniversite Mezunu)
|5/1
|61.759,00
|73.122,66
|MÜHENDİS
|1/4
|78.200,00
|92.588,80
|TEKNİSYEN
(Lise Mezunu)
|11/1
|54.547,00
|64.583,65
|PROFESÖR
|1/4
|111.348,00
|131.836,03
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|7/1
|73.792,00
|87.369,73
|VAİZ
|1/4
|63.916,00
|75.676,54
|AVUKAT
|1/4
|73.515,00
|87.041,76
|Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.