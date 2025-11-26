MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI 2026: Zam oranı için 5. ipucu yolda! İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni tablo

ENFLASYONDA 5 ORAN DA BELLİ OLUYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

Kasım ayında açıklanan TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı belli olurken, Kasım ayı enflasyon verileriyle 5. zam oranı da belli olacak.