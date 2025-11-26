Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI 2026: Zam oranı için 5. ipucu yolda! İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni tablo
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:44

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI 2026: Zam oranı için 5. ipucu yolda! İşte polis, öğretmen, hemşire için yeni tablo

Milyonlarca memurun gözü 2026 Ocak maaş zammına çevrildi. 4 aylık memur enflasyon farkı belli olmuştu. 3 Aralık'ta ise 5 aylık oranlar belli olacak. Yılın ikinci yarısına ait kalan bir verinin daha açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2026 yılında alacağı zam oranı daha da netleşecek. Geriye Ocak ayında açıklanacak son enflasyon rakamı kalacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni zam tablosu...

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisi içi geri sayım hızla sürüyor. Yeni memur maaş hesabı için TÜİK'ten sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması kaldı. TÜİK tarafından 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı TÜFE istatistikleriyle memur ve memur emeklisine yapılacak zam için 5. oran da belli olmuş olacak.

Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Piyasalarda enflasyon beklentileri neler? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

ENFLASYONDA 5 ORAN DA BELLİ OLUYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

Kasım ayında açıklanan TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı belli olurken, Kasım ayı enflasyon verileriyle 5. zam oranı da belli olacak.

TÜİK, Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kalacak.

TCMB BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM ORANI

Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için beklentisine göre enflasyon yüzde 31 olması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak. Yüzde 33 gerçekleşmesi halinde ise zam oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanacak.

TCMB tarafından bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre ise nflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilieri için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında zam yapılacak.

Böylelikle en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 155 TL'ye yükselecek.

4 AYLIK VERİLERE GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

Ankette göre Kasım enflasyon beklentisi yüzde 1,59 olarak şekillendi.

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: %12

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,67

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,4

5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU

İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...

MEMUR MAAŞLARI
UNVANLAR DERECE 2025 OCAK MEMUR ZAMMI (%18,4)
ŞUBE MÜDÜRÜ
(Üniversite Mezunu)		 1/4 76.659,00 90.764,26
MEMUR
Üniversite Mezunu		 9/1 52.617,00 62.298,53
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 67.766,00 80.234,94
ÖĞRETMEN 1/4 61.146,00 72.396,86
BAŞKOMİSER 3/1 74.490,00 88.196,16
POLİS MEMURU 8/1 68.084,00 80.611,46
UZMAN DOKTOR 1/4 126.119,00 149.324,90
HEMŞİRE
(Üniversite Mezunu)		 5/1 61.759,00 73.122,66
MÜHENDİS 1/4 78.200,00 92.588,80
TEKNİSYEN
(Lise Mezunu)		 11/1 54.547,00 64.583,65
PROFESÖR 1/4 111.348,00 131.836,03
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 73.792,00 87.369,73
VAİZ 1/4 63.916,00 75.676,54
AVUKAT 1/4 73.515,00 87.041,76
Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1.000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.