Son dakika haberler...Memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Memur maaşları Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret örneğinde olduğu gibi memur zammı 2023 ile maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için hükümete talimatını verdi.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

- 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

- 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

- Memur maaşları kaç TL olacak?

- Masadaki 3 ek zam hesabı ne?

- En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar kaç TL olacak?

- Memur zammı ne zaman açıklanacak?