Memur maaşları 2023 son dakika haberi...Memur maaş zammı için belirleyici olacak Aralık enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklanıyor. Tüm memurlar 'Ocak 2023 memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak' sorusuyla o saate odaklandı. Memur zammı için bu yıl ek zam gündemde yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak. Masada memura ek zam için 3 hesap bulunuyor. İşte ek zam rakamlarıyla kuruşu kuruşuna polis, öğretmen, hemşire dahil 15 meslekte tüm yeni memur maaşları hesaplama tabloları...