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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 06:27

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları 2023 son dakika haberi...Memur maaş zammı için belirleyici olacak Aralık enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklanıyor. Tüm memurlar 'Ocak 2023 memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak' sorusuyla o saate odaklandı. Memur zammı için bu yıl ek zam gündemde yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak. Masada memura ek zam için 3 hesap bulunuyor. İşte ek zam rakamlarıyla kuruşu kuruşuna polis, öğretmen, hemşire dahil 15 meslekte tüm yeni memur maaşları hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberler...Memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Memur maaşları Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret örneğinde olduğu gibi memur zammı 2023 ile maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için hükümete talimatını verdi.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

- 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak?
- 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?
- Memur maaşları kaç TL olacak?
- Masadaki 3 ek zam hesabı ne?
- En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar kaç TL olacak?
- Memur zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?

2023 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranı için açıklamada bulunacak. TÜİK'in açıklaması sonrası memur enflasyon farkı ile beraber refah payı hariç memur zammı 2023 belli olacak.

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: MEMUR ZAMMI 2023 İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümete memur ve emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi talimatını verdi. Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ZAM İLE HESAPLANACAK

Ek zamların TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası veya hafta içinde duyurulması bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak masadaki 3 ek zam dahil ekonomistlerin beklentilere göre son memur maaş zammı tabloları belli oldu.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 12.297 TL hesabı belirdi: Enflasyon farkı, ek zam dahil memur maaşları ne kadar olacak?

SOSYAL ÖDEMELER DE MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı da memur zammı ile belirlenecek. Memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda da kıdem tazminatı tavanı da yükseltecek.

  1. 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı hesabı
  2. 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  3. En düşük memur maaşı ve memur emeklisi aylığı hesabı
  4. Kıdem tazminatı tavanı hesabı
  5. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı

5 başlıkta milyonların en çok merak ettiği zam tablosu netleşti:

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