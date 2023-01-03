SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video

Memur zammı 2023 son dakika haberi... Memur maaş zammı için belirleyici olacak Aralık enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklandı. Aralık ayında enflasyon rakamı yüzde 1,18 yılda 64,27 oldu. SSK ve Bağ-kur’lular için 6 aylık artış oranı yüzde 15,40 memur ve emekliler için 6 aylık artış oranı yüzde 16,48 oldu. Böylelikle en düşük memur maaşı 10.606 TL, en düşük emekli maaşı ise 7 bin 79 TL oldu.