Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025
10:02
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı için %2,04 ve %5,30 tahmini masada: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ocakta yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı için yapılan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kamu işverenleri ilk tekliflerinde 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10'luk artışı telaffuz ettiler. Memur maaşı için yapılan ikinci teklifte ise taban aylıklara 1.000 TL artış önerildi. Sürecin 31 Ağustos tarihine kadar son bulması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporunda 2025 yılı için enflasyon tahmini aralığı yüzde 25 ve yüzde 29 oldu. Ocak 2026 maaş hesabı gelen yeni verilerle şekillendi. Gelecek yıl için polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?