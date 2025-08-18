Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:02

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı için %2,04 ve %5,30 tahmini masada: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ocakta yüzde kaç zam alacak?

Memur zammı için yapılan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kamu işverenleri ilk tekliflerinde 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10'luk artışı telaffuz ettiler. Memur maaşı için yapılan ikinci teklifte ise taban aylıklara 1.000 TL artış önerildi. Sürecin 31 Ağustos tarihine kadar son bulması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporunda 2025 yılı için enflasyon tahmini aralığı yüzde 25 ve yüzde 29 oldu. Ocak 2026 maaş hesabı gelen yeni verilerle şekillendi. Gelecek yıl için polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?

Memur zammı için başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme maratonu tarafların talep ve tekliflerini sunmasıyla sürüyor. 2026-2027 dönemini kapsayan ve memur maaşı için belirleyici olacak olan sürecin 31 Ağustos tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Enflasyon tahminlerinin açıklanmasıyla beraber Ocak 2026 maaş hesabı şimdiden başladı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE TEKLİFLER BELLİ OLDU

Kamuda çalışan 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi zam pazarlığında süreç devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Toplamda 6,5 milyon kişiyi doğrudan etkileyen süreçte hükümetin ilk teklifi belli oldu. Geçtiğimiz hafta Memur-Sen Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıklayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklif şu şekilde:

  • 2026 ilk altı ay yüzde 10
  • 2026 ikinci altı ay için yüzde 6
  • 2027 ilk altı ayı için yüzde 4
  • 2027 ikinci altı ayı için yüzde 4

Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu İşveren Heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti.

MEMUR TARAFININ TALEPLERİ NELER?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

ENFLASYON RAPORUNDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Öte yandan Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminleri ile beraber ara hedefler de açıklandı. Karahan sunum sırasında "Olağanüstü gelişme olmadıkça ara hedefler değişmeyecek" dedi. Yeni raporda Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Enflasyon raporunda açıklanan tahminler doğrultusunda memur maaşları da etkilenecek. Temmuz 2025'te enflasyon ve yüzde 5 toplu sözleşme ile maaş zam hesabında yeni tablo ortaya çıkmıştı.

  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,57

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7,14 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı ise bu senaryoda yüzde 7,14 olacak. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı yüzde 2,04 şeklinde hesaplanıyor. Enflasyon tahminini üst bandı olan yüzde 29 ihtimalinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacak.

SÜREÇ NE ZAMAN SONLANACAK?

Toplu sözleşme sürecinin 31 Ağustos'ta son bulması bekleniyor. Anlaşmanın sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

