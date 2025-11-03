Giriş Tarihi: 03.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 11:04
MEMUR ZAMMI 2026 HESAPLAMA! Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,55: Polis, öğretmen, vaiz, hemşire yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı 2026 için belirlenecek orana sadece iki veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur zammı için 4 aylık veri ortaya çıktı. Eylül ayında toplam enflasyon yüzde 7,50 olurken ekim ayı verisiyle hesap yeniden değişti. Ocak 2026 memur maaş zammının ortaya çıkması için kasım ve aralık ayı TÜFE'si bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ocakta yüzde kaç zamlanacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak? İşte yeni zam tablosu...