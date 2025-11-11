Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 09:50

MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

Memur zammı 2026 kasım ve aralık aylık TÜFE verilerinin ortaya çıkmasıyla netleşecek. 4 aylık enflasyona göre memur maaşı zamlarına yansıyacak kümülatif oran şimdiden yüzde 16,56 olarak kaydedildi. Memur zamlarına enflasyon ve toplu sözleşmeden doğan oranla beraber ek 1.000 lira daha ilave yapılacak. Merkez Bankası son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu tahmin aralığını yüzde 31-33'e çekti. Yeni enflasyon beklentileri doğrultusunda memur maaş hesabı da değişti. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar zam alacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

Memur zammı 2026 için zaman daralıyor. Yeni memur maaş hesabı için sadece 2 enflasyon verisi kaldı. Ocak 2026-Temmuz 2026 döneminde memura ödenecek zam oranları aralık ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Memur maaşı için hesaplar Merkez Bankası tahmini sonrasında değişti. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDAN ETKİLENECEK

Memur maaşları enflasyon oranlarına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yılda iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ve temmuz aylarından milyonlarca kamu çalışanının maaş zamları yeniden hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde karara uygun olarak memur maaşlarına zamla beraber 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

MEMUR ZAMMI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu

MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
Toplam enflasyon: %10.25
Oluşacak enflasyon farkı: %5.00
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %16.56
MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

MERKEZ BANKASI HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası 7 Kasım'da açıkladığı yılın son enflasyon raporunda enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29 bandından yüzde 31-33 bandına çekti. Enflasyon beklentilerindeki değişim maaş zam hesaplarına da yansıdı. Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı
MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanacak. Yüzde 32'lik enflasyon ise yüzde 19,6'lik bir zamma kapı aralıyor.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2025'te gerçekleşen zamla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük enflasyon tahminine göre ise en düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen zamla 61 bin 856 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı