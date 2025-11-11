Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 09:50
MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı
Memur zammı 2026 kasım ve aralık aylık TÜFE verilerinin ortaya çıkmasıyla netleşecek. 4 aylık enflasyona göre memur maaşı zamlarına yansıyacak kümülatif oran şimdiden yüzde 16,56 olarak kaydedildi. Memur zamlarına enflasyon ve toplu sözleşmeden doğan oranla beraber ek 1.000 lira daha ilave yapılacak. Merkez Bankası son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu tahmin aralığını yüzde 31-33'e çekti. Yeni enflasyon beklentileri doğrultusunda memur maaş hesabı da değişti. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar zam alacak?