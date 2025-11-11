MEMUR ZAMMI 2026! Memura 3 farklı zam, 3 farklı tablo: Kim ne kadar alacak? İşte memur maaşı hesabı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2025'te gerçekleşen zamla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın yüzde 33'lük enflasyon tahminine göre ise en düşük memur maaşı 1.000 TL'lik seyyanen zamla 61 bin 856 TL'ye çıkacak.