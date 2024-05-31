Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
09:18
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Öğretmen, doktor, polis en düşük maaş 44.500! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı son dakika gelişmeleri 2024 takip ediliyor. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre belirlenen memur zammı için gözler haberleri çevrildi. Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak, memur zammı ne zaman açıklanacak gibi sorular araştırılmaya başladı. Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı için 6 aylık enflasyon verilerinin yanında toplu sözleşme zammı da belirleyici olacak. 4 aylık enflasyon verileri belli olurken memur maaşları netleşmeye başladı. Doktor, hemşire, polis, öğretmen memur zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. Peki, En düşük memur maaşı kaç TL olacak?