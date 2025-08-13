MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur maaşı zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla yüzde 15,57 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da maaşlara eklendi. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.