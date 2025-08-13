Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı
Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 10:57

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

Memur zammı için ilk enflasyon verisi temmuz ayında belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı aylık enflasyon rakamını yüzde 2,06 olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında maaş zamlarını etkileyecek 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu işverenlerinden gelen teklif belli oldu. Memur maaşı için gözler, Merkez Bankası'nın 14 Ağustos tarihinde açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi. Polis, hemşire doktor, öğretmen maaş hesabı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

Memur zammı, Ocak-Haziran 2025 döneminde açıklanan enflasyon farkına göre yeniden belirlendi. Memur maaşı zamlarının ortaya çıkması sonrası 2026-2027 dönemi için geçerli olacak toplu sözleşme zammı süreci takip ediliyor. 12 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk teklifi açıkladı. Memur ve memur emeklisi zammı ve yan haklarının belirlenmesi için görüşmeler devam edecek. İşte polis, hemşire doktor, öğretmen maaş hesabında tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

MEMUR MAAŞI HESABI BAŞLADI

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren temmuz ayı enflasyon verisi yüzde 2,06 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE rakamları maaş zamlarında etkili olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı
Temmuz-Aralık 2025 döneminde geçerli olacak zam tablosu şu şekilde:
  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,57
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur maaşı zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla yüzde 15,57 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da maaşlara eklendi. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

TOPLU SÖZLEŞMEDE TEKLİF BELLİ OLDU

Memur-Sen, dün sabah saatlerinde Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Kamu İşveren Heyeti'nin saat 14.00'te teklif vereceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gelecek 2 yıl için zam teklifinin "2026 ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027 ilk altı ayı için yüzde 4 ikinci altı ayı için yüzde 4" şeklinde belirlendiğini ifade etti.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

MEMURUN TALEPLERİ NELER?

Öte yandan memur sendikalarının talepleri daha önceden açıklandı. Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı

Öte yandan 2023 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam şeklinde oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı hesabı