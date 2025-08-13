MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video

Memur zammı için ilk enflasyon verisi temmuz ayında belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı aylık enflasyon rakamını yüzde 2,06 olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında maaş zamlarını etkileyecek 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu işverenlerinden gelen teklif belli oldu. Memur maaşı için gözler, Merkez Bankası'nın 14 Ağustos tarihinde açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında zam teklifini yorumladı. Polis, hemşire doktor, öğretmen maaş zammı hesabı...