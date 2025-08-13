Video Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video

13.08.2025 | 11:36

Memur zammı için ilk enflasyon verisi temmuz ayında belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı aylık enflasyon rakamını yüzde 2,06 olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında maaş zamlarını etkileyecek 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu işverenlerinden gelen teklif belli oldu. Memur maaşı için gözler, Merkez Bankası'nın 14 Ağustos tarihinde açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında zam teklifini yorumladı. Polis, hemşire doktor, öğretmen maaş zammı hesabı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video 03:43
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video 13.08.2025 | 11:36
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 03:57
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 12.08.2025 | 15:12
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: Takı alanında dünyanın en iyisiyiz | Video 08:49
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: "Takı alanında dünyanın en iyisiyiz" | Video 12.08.2025 | 13:53
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Mahkemeden araç muayenesiyle ilgili emsal karar | Video 02:05
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Mahkemeden araç muayenesiyle ilgili emsal karar | Video 11.08.2025 | 10:20
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 28:57
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21
Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video 02:41
Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video 07.08.2025 | 12:00
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video 04:55
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video 04.08.2025 | 12:59
Bakan Kurum’dan yarısı bizden paylaşımı: Gönüller rahat, yuvalar huzurlu | Video 09:45
Bakan Kurum'dan yarısı bizden paylaşımı: "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu" | Video 04.08.2025 | 12:19
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 14:16
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 04.08.2025 | 10:33
Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar: Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk 04:42
Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar: "Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk" 04.08.2025 | 10:22
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 01:27
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 03.08.2025 | 14:01
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 07:06
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 03.08.2025 | 08:51
SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video 02:19
SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video 02.08.2025 | 14:22
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 07:09
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 02.08.2025 | 13:12
Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Turanlı: Şişli’de hastane kriterlerinde konut üretiyoruz | Video 01:35
Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Turanlı: "Şişli’de hastane kriterlerinde konut üretiyoruz" | Video 30.07.2025 | 15:08
Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi başlıyor! Bakan Kurum detayları açıkladı | Video 19:18
Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi başlıyor! Bakan Kurum detayları açıkladı | Video 24.07.2025 | 13:14
Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı | Video 00:51
Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı | Video 21.07.2025 | 11:14
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA: 3. Zam teklifi belli oldu! | Video 03:24
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA: 3. Zam teklifi belli oldu! | Video 18.07.2025 | 12:03
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? | Video 04:49
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? | Video 16.07.2025 | 16:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY