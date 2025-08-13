MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video
Memur zammı için ilk enflasyon verisi temmuz ayında belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı aylık enflasyon rakamını yüzde 2,06 olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında maaş zamlarını etkileyecek 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu işverenlerinden gelen teklif belli oldu. Memur maaşı için gözler, Merkez Bankası'nın 14 Ağustos tarihinde açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında zam teklifini yorumladı. Polis, hemşire doktor, öğretmen maaş zammı hesabı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
03:57
08:49
02:05
28:57
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21
02:41
08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
04:55
09:45
14:16
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 04.08.2025 | 10:33
04:42
01:27
Antalya ve İstanbul Havalimanlarından 4 rekor birden | Video 03.08.2025 | 14:01
07:06
Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açıldı | Video 03.08.2025 | 08:51
02:19
07:09
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video 02.08.2025 | 13:12
01:35
19:18
00:51
Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı | Video 21.07.2025 | 11:14
03:24
04:49
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? | Video 16.07.2025 | 16:18