Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
11:48
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu
Memur zammı için belirleyici olacak nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs günü belli olacak. Temmuz ayında yapılacak zammı etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre ocak, şubat ve mart aylarında memur maaşı için kümülatif zam yüzde 9,03 oldu. 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla temmuz zammı memur ve memur emeklileri için yeniden belirlenecek. Enflasyon tahminleriyle beraber milyonların maaş hesabı da değişti. Öğretmen, polis, hemşire temmuzda ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş hesabı…