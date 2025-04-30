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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:48

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu

Memur zammı için belirleyici olacak nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs günü belli olacak. Temmuz ayında yapılacak zammı etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre ocak, şubat ve mart aylarında memur maaşı için kümülatif zam yüzde 9,03 oldu. 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla temmuz zammı memur ve memur emeklileri için yeniden belirlenecek. Enflasyon tahminleriyle beraber milyonların maaş hesabı da değişti. Öğretmen, polis, hemşire temmuzda ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş hesabı…

SEVDE NUR DEMİR
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ocak, şubat ve mart aylarının aylık enflasyon rakamları belli oldu. Memur zammı için 3 aylık oran da böylelikle ortaya çıktı. 5 Mayıs tarihinde belli olacak nisan ayı enflasyonu ile memur maaşı zammı büyük oranda belli olacak. İşte 3 aylık kesinleşen oranlar ile tahmin edilen enflasyon farkına göre memur ve emekli memur maaş zamları…

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

Kamuda çalışan 600 bin işçi için toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş'in zam taleplerini açıklamasıyla başlayan görüşmelerde şu ana kadar herhangi rakam üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda ise üçüncü toplantı tarihi için 1 Mayıs sonrasına işaret edildi.

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu

600 bin kamu işçisi için yapılan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü diğer toplu sözleşme görüşmeleri için de referans olarak kabul ediliyor. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması için karar alınmıştı.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

Aylık enflasyon oranı ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 olarak açıklandı. Gelecek hafta pazartesi günü 5 Mayıs saat 10:00'da nisan ayı enflasyonu belli olacak.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu
Şu ana kadar kesinleşen rakamlara göre zam tablosu şöyle şekillendi:

Toplam enflasyon: Yüzde 10.06

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03