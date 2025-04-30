MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! Memur maaşı için yeni hesap: İşte meslek meslek yeni zam tablosu

600 bin kamu işçisi için yapılan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü diğer toplu sözleşme görüşmeleri için de referans olarak kabul ediliyor. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması için karar alınmıştı.