Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
08:34
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Haziran 2024 TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. PPK toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan önderliğinde gerçekleşecek. 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman' sorusu yanıt buldu. Politika faizi yüzde 50 düzeyinde bulunuyor. Faiz kararı sonrası karar metnindeki ifadeler, altın fiyatları, döviz kurları ve hisse senetleri için büyük önem arz ediyor. Faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...