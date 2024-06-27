MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Haziran 2024 TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta?

DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLIYOR

Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için sıkı para ve koordineli maliye politikalarıyla fiyat istikrarı öncelik alan adımlar atıldı.

Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesiyle zirve yapan enflasyonun haziran ayıyla beraber düşüş trendine başlaması bekliyor. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek.

TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.