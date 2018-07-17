Mersin'deki Cennet-Cehennem obrukları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

"462 BASAMAKLA CENNET OBRUĞUNA İNİLİP ÇIKILIYOR"

Cennet obruğuna 462 basamakla inilip, çıkıldığının altını çizen Cinbir, "Yine hemen yanında Cehennem obruğu var. Bu Cehennem obruğu ise bir yeraltı deresinin oluşturduğu tavan çökmesi sonucu oluşmuştur. 130 metre derinliğe sahiptir. Buraya bugüne kadar yıllık 60-70 bin misafirin geldiğini görüyoruz. Tabi ki bu obrukların özellikle Cennet obruğunun iniş ve çıkışları 462 basamakla inildiği için yaşlılarımız ve engellilerimiz o güzellikleri görebilmesi her zaman mümkün değil. Yine Cehennem obruğu da bir seyir terası ile görülebiliyor. Seyir terası ise küçük bir teras.