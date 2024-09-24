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Haberler Galeri Metin Arolat'ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 07:58

Metin Arolat'ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesinden sonra yeniden gündeme gelen kokteyl serum çılgınlığı can alıyor. Fiyatları 100 bin TL'ye kadar çıkan, kuaförlerde bile uygulanan kokteyl serumlar sağlık için tehlike saçıyor. Uzmanlar, bilinçsiz vitamin takviyelerinin kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtiyor.

Metin CAN
Metin Arolat’ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor

Sabah'ın 1 Haziran 2024'te "Serum çılgınlığı" başlığıyla haberleştirdiği ve tehlikelerine dikkat çektiği vitamin kokteylleri yeniden gündemde. Bu uygulamalar, bugüne kadar binlerce kişiyi yoğun bakımlık ederken, iddialara göre birçok ani ölüme de yol açtı.

Metin Arolat’ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor

Bu iddiaları güçlendiren son ölüm, Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi oldu. 20 yıllık sahne arkadaşı, Arolat'ın sahneye çıkmadan önce vitamin serumu aldığını açıkladı.

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Metin Arolat’ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor

Sosyal medya ve internet fenomenlerinin etkisiyle sağlık kabinlerinde, evlerde ve güzellik salonlarında bile serum taktırmak moda haline geldi. "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" gibi ifadelerle sunulan bu hastane dışı serum uygulamalarına başvuranların alerjik şok geçirme ve ölüm riski bulunuyor.

Metin Arolat’ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor

Evde ve güzellik salonlarında bile serum takma işlemleri başladı. İnternet ve sosyal medyadaki influencerlar bu çılgınlığın yayılmasında büyük rol oynuyor. Serumlar, sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde değil, evlerde, yoga-pilates salonları, kuaförlerde bile uygulanabiliyor.

Metin Arolat’ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor

KONTROLDEN ÇIKTI

Pandemi sonrası hastanelerden korkan vatandaşların başvurduğu evde sağlık hizmetleri kontrolden çıkmış durumda. Ünlü doktorların da sosyal medyada paylaştığı serum kokteylleri, yeni bir sektör yarattı.

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