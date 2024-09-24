Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
07:58
Metin Arolat'ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesinden sonra yeniden gündeme gelen kokteyl serum çılgınlığı can alıyor. Fiyatları 100 bin TL'ye kadar çıkan, kuaförlerde bile uygulanan kokteyl serumlar sağlık için tehlike saçıyor. Uzmanlar, bilinçsiz vitamin takviyelerinin kalıcı sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtiyor.