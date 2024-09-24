Metin Arolat’ın ölümü yeniden gündeme getirdi! Kokteyl serum çılgınlığı can alıyor: Fiyatı 100 bin TL’ye kadar çıkıyor

Evde ve güzellik salonlarında bile serum takma işlemleri başladı. İnternet ve sosyal medyadaki influencerlar bu çılgınlığın yayılmasında büyük rol oynuyor. Serumlar, sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde değil, evlerde, yoga-pilates salonları, kuaförlerde bile uygulanabiliyor.



