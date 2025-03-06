MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faizleri 250 baz puan indirdiğini açıkladı. Mevduat faizi oranları ise tüm yatırımcıların gündemine geldi. Para politikalarına ilişki kararlar piyasalar tarafından yakından takip edilirken "Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?" sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...