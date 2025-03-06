MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Giriş Tarihi: 06.03.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
15:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında politika faizini 250 puan düşürerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Merkez Bankası kararı sonrası bankada parası olanlar mevduat faizi oranları için araştırma yapmaya başladı. TCMB faiz kararı sonrası açıklama metninde "Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" ifadelerine yer verildi. Mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor. İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi...