Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 15:16

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında politika faizini 250 puan düşürerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Merkez Bankası kararı sonrası bankada parası olanlar mevduat faizi oranları için araştırma yapmaya başladı. TCMB faiz kararı sonrası açıklama metninde "Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" ifadelerine yer verildi. Mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor. İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi...

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faizleri 250 baz puan indirdiğini açıkladı. Mevduat faizi oranları ise tüm yatırımcıların gündemine geldi. Para politikalarına ilişki kararlar piyasalar tarafından yakından takip edilirken "Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?" sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00'da mart ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Açıklama metninde enflasyon vurgusu dikkat çekerken "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

  • 1 aya kadar vadede faiz yüzde 49,92
  • 3 aya kadar vadede yüzde 51,74
  • 6 aya kadar vadede yüzde 41,89
  • 1 yıla kadar vadede yüzde 44,83
  • 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 34,04
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 100 bin liranın aylık getirisi

ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 3.651,51 TL
Vade sonu tutar: 103.651,51 TL

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

DENİZBANK E-MEVDUAT

Faiz oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 3.353,42 TL
Vade sonu tutarı: 103.353,42 TL