Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları
Giriş Tarihi: 12.11.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:37

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından mevduat faizlerinde son durum araştırılmaya devam ediliyor. 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Fibabanka, ING Bank, Türkiye Finans, Anadolu Bank, Alternatif Bank faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayında politika faizini beklendiği gibi yüzde 40,5'ten 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti. Gözler Aralık ayında açıklanacak politika faiz kararına çevrilmişken, bankada birikimi olan vatandaşlar mevduat faizi oranlarını merak ediyor. Peki hangi banka ne kadar getiri sağlıyor? 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne durumda? İşte ayrıntılar...

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

MEVDUAT HESAPLARI 50 AYDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR

BDDK verilerine göre ekim sonu itibarıyla toplam mevduat 25 trilyon 371 milyar liraya çıkarak 50 aylık kesintisiz artış serisini sürdürdü. Gerçek kişilerin mevduatı 14,7 trilyon liraya ulaşırken, 10 aylık oransal artış yüzde 30,5 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI DÜŞÜŞTE

Merkez Bankası'nın bankalarca açılan mevduatlara uyguladığı 3 aylık faiz oranı faiz kararı öncesinde yüzde 50'nin üzerindeydi. Politika faizininin yüzde 39,5'e inmesiyle bankalar mevduat faiz oranları da güncellenerek yüzde 35 ila yüzde 48 aralığına çekti.

1 aya kadar vadeli: % 43 - 48
3 aya kadar vadeli: % 35 - 48
6 aya kadar vadeli: % 32 - 48
1 yıla kadar vadeli: % 23 - 45

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

1 MİLYON TL'NİN AYLIK KAZANCI NE OLDU?

Bankada parası olanlar birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyor. Bankada 250 bin TL'si olanlar yüzde 43 faizle 32 gün sonunda 7.800 bin TL elde ediyor.

500 bin TL'si olan yüzde 43 faizle 15 bin TL, 1 milyon TL'si olan ise ayda 30 bin TL kazanabiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Anadolu Bank: %48

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Türkiye Finans: %47

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

ING: %46

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

TEB: %45

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

QNB Finansbank: %44

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Yapı Kredi: %44

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Deniz Bank: %42.25

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Akbank: %42

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Ziraat Bankası: %41.5

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Garanti: %40.5

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

İş Bankası: %39,5

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Şekerbank: %38

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Halkbank: %37