Giriş Tarihi: 12.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:37
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM! 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları
Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından mevduat faizlerinde son durum araştırılmaya devam ediliyor. 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Fibabanka, ING Bank, Türkiye Finans, Anadolu Bank, Alternatif Bank faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...