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Milli 'lara gezici üs

Türk savunma sanayisinin /silahlı insansız hava aracı (/SİHA) üreticisi , araçların ve üzerlerindeki faydalı yüklerin komuta edildiği yer kontrol istasyonu için mobil çözüm geliştirdi. Baykar, son dönemde ülke içinde ve sınır ötesinde etkin olarak kullanılan ve 66 bin saat uçuş süresine ulaşan Bayraktar TB2 ile sahada edindiği deneyimleri sistemin geliştirilmesine yönelik kullanıyor. Baykar mühendislerinin bilfiil sahada yer alıp ortaya çıkan ihtiyaçlara anında müdahale etmesi aynı zamanda yeni çözümlere de kapı aralıyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 11:56
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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs

Şirket bu kapsamda "insansız hava uçakları sistemleri üslerinde" yer alan ve /SİHA'ların komuta edildiği yer kontrol istasyonunu bir kamyon üzerine konumlandırarak mobil hale getirdi. Yer kontrol istasyonunun mobil hale getirilmesiyle İHA/SİHA sistemleri hareket kabiliyeti kazandı. Böylece istasyonlar, üslerdeki sabit pozisyonlarından farklı olarak ihtiyaç duyulan bölgelere hızla gönderilip görev icra edebilecek. Olası tehditlere karşı da yer değiştirme imkanına sahip olacak.

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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs

Kamyon kasasına entegre edilen şelter içinde yer alan yer kontrol istasyonundan /SİHA ve üzerlerindeki faydalı yükler komuta kontrol edilebilecek, izlenebilecek. Yer kontrol istasyonunda, İHA/SİHA'nın uçuşu sırasındaki kontrolünü, bilgi teminini ve araçlarla iletişimi sağlayan elektronik yazılım ve donanım bulunuyor.

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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs

MOBİL İSTASYON VE YERLİ MOTOR TSK ENVANTERİNDE

Mobil istasyon ve yerli motor TSK envanterinde Yerlilik oranı yüzde 93 olan Bayraktar TB2 için geliştirilen mobil yer kontrol istasyonunda lastikten motora, kaldırma mekanizmasından elektronik donanım ve yazılıma kadar milli ürünler tercih edildi.

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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs

, mobil yer kontrol istasyonu için Türkiye'de sıfırdan geliştirilip üretilen ilk kamyon motoru olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge desteği de alan Yeni Nesil Ecotorq'un (Ecotorq Euro 6 motor, 330 beygir) kullanıldığı Ford Otosan'a ait bir kamyon seçti. Mobil yer istasyonuyla birlikte bu motor da ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs

Araçta, SAHA İstanbul üyesi birçok firmanın ürün ve kabiliyetleri kullanıldı. Kaldırma mekanizması Denge Makina tarafından üretildi. Mekanizma yer veri terminalleri için kullanılıyor.

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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs

Mobil yer istasyonu, Türkiye'nin ardından Bayraktar TB2'nin ilk kez ihraç edildiği Katar'da da kullanılacak.

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Milli 'lara gezici üs
Milli İHA'lara gezici üs
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