Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Ocak zammıyla değişecek! İşte kıdem tazminatı için yeni hesap

NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Şimdi gelen tahminlere baktığın zaman işte yüzde 28,5'luk bir orta vadeli program var. Yine Merkez Bankası'nın anketleri var. Dolayısıyla 28-30 aralığında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Bu durumda da SSK Bağ-Kur emeklisi 13-14, memur emeklisi de 19-20 bandında bir artış alacak gibi görünüyor.

Bu 19-20 bandındaki artış aslında kıdem tazminatı tavanını da arttırıyor. Her Temmuz ve Ocak'ta memura yapılan artış kadar kıdem tazminatı tavanı belirleniyor.