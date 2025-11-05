Giriş Tarihi: 05.11.2025 13:02
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Ocak zammıyla değişecek! İşte kıdem tazminatı için yeni hesap
Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren birçok kalemde değişiklik olacak. 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, dul ve yetim aylıkları yapılan zam oranında artacak. Peki yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak? Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında kıdem tazminatı için yeni hesabı açıkladı. İşte ayrıntılar...