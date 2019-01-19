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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! maaşları belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Stajyerlerin maaş şartları belli oldu. Bu yıl ücreti 548,70 TL. Maaşın üçte ikisini devlet ödüyor

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 19.01.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 10:04
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Staj bazı okullarda zorunlu... Bazı firmalar için de çalıştırma zorunluluğu var.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda bulundurma zorunluluğu var.

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

ASGARİ ÜCRETE GÖRE MAAŞ

Stajyerlere ödenecek ücretler firmadaki çalışan sayısına ve geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548,70 TL oldu. ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

DESTEK KAÇ LİRA?

Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi,

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için üçte biri devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretleri her ayın 10'una kadar banka yoluyla ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Stajyer maaşları belli oldu...

2019 yılı için devlet katkısı çalışan sayısı 20'den az olan işyerleri için ödenen maaşın 3'te ikisi; 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise maaşın 3'te 1'i kadar olacak.

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