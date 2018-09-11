O bölgede dev turizm merkezi oluşturuluyor! 11 yeni 'Ayder' bulundu!

Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na alternatif yeni yerler için başlatılan arayış tamamlandı. 11 yeni Ayder; Gürcüdüzü, Deremezra, Handüzü, Anzer-Kabahor-Meles ve Aşağı Kantarlı yaylaları ile Çat, Sivrikaya ve Çataldere köyleri, Ağaran şelalesi ile Andon ve Ilıca köyü içmeleri olarak belirlendi. Rize'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak. Rize'de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için 'Koruma İmar Planı' çalışması başlatıldı.