O bölgede dev turizm merkezi oluşturuluyor! 11 yeni 'Ayder' bulundu!

'ÖNCELİK İMAR ALTYAPISI'



Yeni belirlenen yerlerin öncelikli olarak imar altyapısını oluşturmak istediklerini kaydeden Vali Bektaş, "Bu sayede Ayder'de karşılaştığımız sorunlarla burada karşılaşmayacağız. Zaten bölgeye yönelik büyük bir cazibe var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak yapılanlar bir bütünlükten uzak ve kendine başına bir bütün oluşturmaya çalışıyor. Biz müdahale etmesek de cazibe noktası olan noktalar var.