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Haberler Galeri O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde 'S' harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor
Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 20:58

O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde 'S' harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

Emekli maaşlarıyla ilgili yüz binleri ilgilendiren açıklama geldi. Hizmet dökümünde bu harfler olan emeklilerin maaşları iptal edilecek. 2023 yılında yaklaşık 89 bine ulaşan usulsüzlük tespiti, 2024 yılında 100 bine dayandı. SGK sahte emeklilerin artması sonucu düğmeye bastı. İşte iptal edilecek olan emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...

O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde ’S’ harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

Emekli yüz binleri ilgilendiren dikkat çeken detay ortaya çıktı. O emekli maaşları kesilecek. SGK sigorta sahtekarlarına göz açtırmıyor. 2023 yılında 89 bin olan hileli emekli sayısı 2024'te 100 bine dayanınca denetimler sıkılaştı. 2 bin 114 sahte iş yeri tespit edildi.

O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde ’S’ harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

Çalışmadığı halde sigorta primi ödenen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi. İş yerlerine 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildi.

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O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde ’S’ harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

Eğer hata SGK kaynaklıysa son 5 yıllık ödemem faizsiz olarak isteniyor. Fakat emekliden kaynaklıysa son 10 yıl faiziyle geri isteniyor.

O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde ’S’ harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

HİZMET DÖKÜMÜNDE 'S' HARFİ VARSA YANDINIZ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Hem sistem dolandırılmaya çalışılmış hem de o insanları parası alınmış. Hizmet dökümünün yanında bazı harfler göreceksiniz. K, Ş ve S harfi. K harfi varsa kontrollü demek ve o iş yeri inceleniyor demektir. Yine Ş harfi varsa şüpheli demek. O iş yeri ile ilgili hileli bür sigorta tespit edilmiş demek. S harfi varsa artık geçmiş olsun o sigorta sahte demek ve iptal edilecek demektir.

O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde ’S’ harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

SAHTE SİGORTA NEDİR?

Öteyandan Sabah'tan Önder Yılmaz konuyla ilgili bilinmeyenleri aktardı. İşte detaylar...

Sigortalı bildirildiği işyerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.

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