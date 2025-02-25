O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde ’S’ harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor

HİZMET DÖKÜMÜNDE 'S' HARFİ VARSA YANDINIZ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Hem sistem dolandırılmaya çalışılmış hem de o insanları parası alınmış. Hizmet dökümünün yanında bazı harfler göreceksiniz. K, Ş ve S harfi. K harfi varsa kontrollü demek ve o iş yeri inceleniyor demektir. Yine Ş harfi varsa şüpheli demek. O iş yeri ile ilgili hileli bür sigorta tespit edilmiş demek. S harfi varsa artık geçmiş olsun o sigorta sahte demek ve iptal edilecek demektir.