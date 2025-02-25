Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
20:58
O emeklilerin maaşları iptal ediliyor! Hizmet dökümünde 'S' harfi olan yandı! Ödenen paralar faiziyle geri alınıyor
Emekli maaşlarıyla ilgili yüz binleri ilgilendiren açıklama geldi. Hizmet dökümünde bu harfler olan emeklilerin maaşları iptal edilecek. 2023 yılında yaklaşık 89 bine ulaşan usulsüzlük tespiti, 2024 yılında 100 bine dayandı. SGK sahte emeklilerin artması sonucu düğmeye bastı. İşte iptal edilecek olan emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...