OPEC’ten dikkat çeken petrol açıklaması

"EKONOMİ, TALEP-ARZI İNCELİYOR, GENEL TABLOYU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Grubun üretim politikasına da değinen Gays, "Amacımız her zaman petrol piyasasının istikrarını korumak. Talep ve arzı göz önünde bulundurarak proaktif bir yaklaşım sergiledik. Aynı zamanda eylemlerimizde oldukça önleyici ve her zaman ihtiyatlı davrandık." ifadelerini kullandı.

Gays, grubun her detayı gözden geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Küresel ekonominin durumunu, talep artışını etkileyen faktörleri, OPEC dışı arzı veya İş Birliği Deklarasyonu ülkeleri dışındaki arzı inceliyoruz. Genel tabloyu değerlendiriyor, aktif ve dikkatli kalıyoruz. İki ayda bir toplanan Ortak Bakanlık İzleme Komitemiz var. Komite, herhangi bir eylem önerisi yapmadan önce tüm bu projeksiyonları ve tahminleri dikkatlice değerlendirir. Yaklaşımımız, proaktif, önleyici ve ihtiyatlı olmaya devam edecek. Piyasayı etkileyen temel faktörlere dikkatle odaklanarak, piyasanın her zaman dengede kalmasını sağlayacağız."