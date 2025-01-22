Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri OPEC'ten dikkat çeken petrol açıklaması
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:29

OPEC'ten dikkat çeken petrol açıklaması

2025 için petrol talebi artışının günlük yaklaşık 1,4 milyon varil olarak öngördüklerini söyleyen OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays, üretimle ilgili kararları her zaman talep projeksiyonları çerçevesinde dikkate aldıklarını belirterek, "Amacımız her zaman petrol piyasasının istikrarını korumak. Talep ve arzı göz önünde bulundurarak proaktif bir yaklaşım sergiledik. Aynı zamanda eylemlerimizde oldukça önleyici ve her zaman ihtiyatlı davrandık." dedi.

AA
OPEC’ten dikkat çeken petrol açıklaması

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, grubun, küresel petrol piyasasının istikrarı için "proaktif, önleyici ve ihtiyatlı" yaklaşım sergilemeye devam edeceğini belirterek, "Piyasayı etkileyen temel faktörlere dikkatle odaklanarak, piyasanın her zaman dengede kalmasını sağlayacağız." dedi.

OPEC’ten dikkat çeken petrol açıklaması

OPEC, 2025 İÇİN PETROL TALEBİ ARTIŞININ GÜNLÜK YAKLAŞIK 1,4 MİLYON VARİL OLARAK ÖNGÖRÜYOR

OPEC Genel Sekreteri Heysem Gays, OPEC'in bu yılın ilk aylık petrol piyasası raporunda, 2025 için petrol talebi artışının günlük yaklaşık 1,4 milyon varil olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Gelecek yıl için de benzer artışın tahmin edildiğine dikkati çeken Gays, bunun, grubun 2026 yılı talep artışına ilişkin ilk tahmini olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OPEC’ten dikkat çeken petrol açıklaması

Gays, söz konusu miktarların yıllık artış tahminleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üretim stratejimiz, her zaman talep artışı tahminlerini dikkate alarak belirlenir. Bu talep verileri birçok faktöre dayanarak değerlendirilir. Talep görünümü, ekonomik büyüme projeksiyonlarına dayanmaktadır. 2025 için küresel gayrısafi yurt içi hasılada yüzde 3'ün üzerinde sağlam ve güçlü bir ekonomik büyüme öngörüyoruz, bu büyüme özellikle OECD dışı gelişmekte olan bölgelerde, Hindistan, Asya ve Çin'de öne çıkıyor. Çin, geçen yılki ekonomik büyümesini yüzde 5 olarak açıkladı. Bu nedenle, üretimle ilgili kararlarımızda her zaman talep projeksiyonlarımız dikkate alınır."

OPEC’ten dikkat çeken petrol açıklaması

"EKONOMİ, TALEP-ARZI İNCELİYOR, GENEL TABLOYU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Grubun üretim politikasına da değinen Gays, "Amacımız her zaman petrol piyasasının istikrarını korumak. Talep ve arzı göz önünde bulundurarak proaktif bir yaklaşım sergiledik. Aynı zamanda eylemlerimizde oldukça önleyici ve her zaman ihtiyatlı davrandık." ifadelerini kullandı.

Gays, grubun her detayı gözden geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Küresel ekonominin durumunu, talep artışını etkileyen faktörleri, OPEC dışı arzı veya İş Birliği Deklarasyonu ülkeleri dışındaki arzı inceliyoruz. Genel tabloyu değerlendiriyor, aktif ve dikkatli kalıyoruz. İki ayda bir toplanan Ortak Bakanlık İzleme Komitemiz var. Komite, herhangi bir eylem önerisi yapmadan önce tüm bu projeksiyonları ve tahminleri dikkatlice değerlendirir. Yaklaşımımız, proaktif, önleyici ve ihtiyatlı olmaya devam edecek. Piyasayı etkileyen temel faktörlere dikkatle odaklanarak, piyasanın her zaman dengede kalmasını sağlayacağız."

SON DAKİKA