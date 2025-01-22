Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:29
OPEC'ten dikkat çeken petrol açıklaması
2025 için petrol talebi artışının günlük yaklaşık 1,4 milyon varil olarak öngördüklerini söyleyen OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays, üretimle ilgili kararları her zaman talep projeksiyonları çerçevesinde dikkate aldıklarını belirterek, "Amacımız her zaman petrol piyasasının istikrarını korumak. Talep ve arzı göz önünde bulundurarak proaktif bir yaklaşım sergiledik. Aynı zamanda eylemlerimizde oldukça önleyici ve her zaman ihtiyatlı davrandık." dedi.