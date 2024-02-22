Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:52

Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2024'te yapacağı öngörülen toplam faiz indirimine ilişkin beklentiler değişti.

Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti
Para piyasaları ECB'den 2024 için faiz indirimi beklentilerini 100 baz puanın altına çektiler.
Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti

Para piyasaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2024'te yapacağı öngörülen toplam faiz indirimine ilişkin beklentilerini 100 baz puanın altına düşürürken, Fed tutanaklarının politika yapıcıların para politikasını çok erken gevşetme risklerinden endişe duyduklarını göstermesinin ardından Alman devlet tahvili (Bund) getirileri 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti

Euro bölgesinin gösterge tahvili olan Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 3 baz puan (bps) artarak %2,471 ile 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti

Para piyasaları Aralık 2024'e kadar 98 baz puanlık faiz indirimi fiyatladı. ABD enflasyon verileri öncesinde 2024 için toplam faiz indirimi beklentisi 130 baz puanı görmüştü.

SON DAKİKA