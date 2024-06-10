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Haberler Galeri PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:51

PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!

20 kamu kurumunun personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 63.214 işçi ve memur alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlara personel alımı yapılacak? Hangi kurumlar işçi ve memur alımı yapacak? Memur olmak isteyenler için derledik.

PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!

İşçi ve memur alımı yapacak kurumların ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 20 kamu kurumu tarafından yapılacak personel alımı detayları belli oldu. Toplamda 63.214 adet personel alımı yapacak kamu kurumlarında en çok memur alımı uzman tabip kadrosunda yapılacak.

PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!

Memur olmak isteyen adaylar için 20 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından çeşitli pozisyonlar için 63.214 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

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PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

20 kamu kuruluşu toplamda 63.214 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Dışişleri Bakanlığı, Hakkari Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabağlar Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63.214 personel alımı yapacak!

MSB 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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