Giriş Tarihi: 13.08.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
12:46
PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...
Son dakika haberleri...Kamu personel alımı Ağustos ayında da devam ediyor. Aralarında Adalet Bakanlığı, GSB, MSB, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da yer aldığı çok sayıda kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 10.972 personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında uzman erbaş, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, zabıta memuru, itfaiye eri, memur gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte kamuya personel alımı hakkında merak edilenler...