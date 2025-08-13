Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...
Giriş Tarihi: 13.08.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 12:46

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

Son dakika haberleri...Kamu personel alımı Ağustos ayında da devam ediyor. Aralarında Adalet Bakanlığı, GSB, MSB, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da yer aldığı çok sayıda kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 10.972 personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında uzman erbaş, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, zabıta memuru, itfaiye eri, memur gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte kamuya personel alımı hakkında merak edilenler...

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

Son dakika haberleri...Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Ağustos ayında kamuya 10.972 personel alımı yapılacak. 52 kamu kurumu ihtiyaçları doğrultusunda 10.972 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kamu ilanları ise memur olmak isteyen milyonlarca aday için merak konusu oldu. İşte o merak edilen detaylar...

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

PURSAKLAR BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 23 MEMUR ALACAK

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 MEMUR ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

REKABET KURUMU 7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Rekabet Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

TCDD 229 İŞÇİ ALACAK

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 tren makinisti 224 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ADLİ TIP KURUMU 155 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

TEİAŞ 38 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 engelli işçi 15 eski hükümlü işçi alımı yapılacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

GSB 4400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4400 personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 131 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 131 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

AMASRA BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ÇEŞME BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Çeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 8 Ekim tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

TİGEM 9 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 engelli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 23 Eylül tarihinde başlayacak 25 Eylül tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

MSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 250 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 250 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ARMUTLU BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Armutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025 SON DAKİKA: Kamuya 10.972 personel alımı yapılacak! İşte personel alımı yapan kurumlar...

ADİLCEVİZ BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adilceviz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.