Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
09:51
Türkiye'ye yeni finansman! Bakan Şimşek açıkladı: Tam 3,7 milyar dolara ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını belirtti. Bakan Şimşek, Dünya Bankası ile işbirliğinin süreceğini vurgulayarak "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır." dedi.