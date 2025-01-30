Rekor prim üretimine imza atıldı! Türkiye Sigorta Genel Müdürü rakamlarla açıkladı: Sektörün en geniş fon yelpazesine sahibiz

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Sigorta'nın 2024 yılı değerlendirmesini yaptı, 2025 hedeflerini paylaştı.
Geçen yılı 100 milyar lira prim üretimiyle kapatmayı hedeflerini dile getiren Çakmak, 10 bini aşan dağıtım kanallarının katkısıyla bu sözlerini yerine getirmeyi başarmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.
Çakmak, "Türkiye Sigorta olarak hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp, 101,4 milyar lira ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta'da pazar payımız yüzde 14'e erişirken, 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimizle milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var." diye konuştu.
Sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı odak noktalarına aldıklarını belirten Çakmak, sağlık, kasko, ferdi kaza, tarım gibi bireysel branşlarda öncü rol oynadıklarını kaydetti.
Çakmak, "Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30'ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken, yüzde 61 oranında pazar payıyla yine sektör lideriyiz." ifadelerini kullandı.