Rekor prim üretimine imza atıldı! Türkiye Sigorta Genel Müdürü rakamlarla açıkladı: Sektörün en geniş fon yelpazesine sahibiz

"İHTİYACA UYGUN ÜRÜNLERLE HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Türkiye'de 20'inci yılını geride bırakan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) teveccühün giderek arttığını vurgulayan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil ve hariç liderliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271 milyar 400 milyon lira fon büyüklüğüne ulaştık. 6 milyon 400 bin sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22'lik bir pazar payına sahip olduk. 2024 yılında hayat branşına özel olarak odaklandık. Satış kanallarımızı daha etkin yönettik, sahaya indik, saha ihtiyaçlarını dinledik, ihtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık ve liderliği yeniden yakaladık. Yılı 14 milyar 300 milyon lira prim üretimi ile lider olarak kapattık."

Çakmak, büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketlerinin borsa performansına da önemli katkılar sağladığına değinerek, 2024'te hisse değerinde yüzde 98 artış sağladıklarını ve "BIST Temettü 25 Endeksi"ne giren tek sigorta şirketi olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Sigorta olarak 2024'te pazardaki liderliklerini pekiştirdiklerinin altını çizen Çakmak, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak hem ülkemizin stratejik varlıklarına güvence sunarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyoruz hem de 81 ilimizde insanımızın sigorta ürünlerine kolayca ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Çakmak, "2024 yılının ilk 11 ayında yabancı yatırımcıların en çok yatırım yaptığı ikinci hisseyiz. Biz sigortada da karımıza orantılı olarak temettü ödemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.